Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области на федеральные деньги

— На каждом объекте планируется размещение современных мусоросортировочных комплексов, в том числе с применением автоматической и полуавтоматической сортировки отходов, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов и готовить их к переработке, — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

По словам министра, создание объектов планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском районах (2 объекта). Подготовка проектов концессионных соглашений, формирование финансовых моделей проектов и существенных условий концессионных соглашений должно завершиться к концу марта 2022 года. Строительство самих объектов запланировано на 2023-2024 годы.

Объем инвестиций в проект в МинЖКХ не называют. Между тем, на минувшей неделе прошло сообщение о том, что «Российский экологический оператор» вложит в мусорные заводы в Сибири 60 млрд рублей. В Новосибирской области анонсировалось строительство семи перспективных комплексов по обработке ТКО со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года, суммарной мощностью более одного миллиона тонн ТКО в год.

Напомним, в 2018 году на областное правительство выходили инвесторы, которые были готовы построить три комплексных полигона для захоронения отходов со станциями сортировки ТКО с полигонами для захоронения отходов в рамках ГЧП. Они были рассчитаны на утилизацию мусора на территории Барабинского кластера (Барабинский, Куйбышевский и Здвинский районы), Татарского кластера (Татарский, Усть-Тарский, Венгеровский и Чановский районы) и Тогучинского района. Каждая станция была рассчитана на прием в среднем 60 тысяч тонн ТКО в год. Для сравнения, в Барабинской и Татарской зонах расчетный объем образования мусора — по 60 тысяч тон в год, в Тогучинском районе — 40 тысяч. В ценах 2018 года объем инвестиций в проект оценивался в 1,8 млрд рублей. Инициатива исходила от предприятий, входящих в Ассоциацию предприятий переработчиков отходов «Экология Сибири».

В начале февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, чт область будет расторгать концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных комплексов с ООО «Экология-Новосибирск».