С 1 мая в Новосибирске начнется противоклещевая обработка территорий

В мэрии Новосибирска сообщили, какие места обработают от клещей в этом году, пишет КП-Новосибирск. Акарцидную обработку начнут 1 мая, как только в городе установится теплая и сухая погода, а закончат 31 мая.

— От клещей обработают 9 городских парков: им. Кирова в Ленинском районе, «Бугринская роща» и филиал «Затулинский городок аттракционов» в Кировском районе, «У моря обского» в Советском районе, «Первомайский» в Первомайском районе, «Сосновый бор» в Калининском районе, «Заельцовский» в Заельцовском районе, «Берёзовая роща» и филиал «Сад им. Дзержинского» в Дзержинском районе, «Центральный» в Центральном районе, «Михайловская набережная» в Октябрьском районе, — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Кроме того, акарцидную обработку проведут в Новосибирском зоопарке.

На эти цели из бюджета Новосибирска выделили 454 тысячи рублей.

Также от клещей обработают и городские кладбища.

— На обработку семи общественных кладбищ города Новосибирска направят более 492 тысяч рублей, — добавили в мэрии.

Воинские мемориалы на «Заельцовском» и «Гусинобродском» кладбищах от клещей обработают до 6 мая.