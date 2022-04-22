Производитель модульных зданий увеличит выпуск продукции на 30%

«Ависта Модуль Инжиниринг» — новосибирский производитель быстровозводимых модульных зданий планирует увеличить количество выпускаемых модулей примерно на треть — до 4500 единиц в год. Об этом сообщила пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». В том числе, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

— Сначала мы оптимизируем работу на одном участке, затем будем тиражировать опыт на другие производственные процессы. Сейчас время сложное, но работа у нас есть — компания обеспечена заказами на 2,5 месяца вперед, — рассказывает управляющий группы компаний «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» основана в 2013 году. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг». С 2018 года компания развивает партнерскую сеть. Основатель компании Вадим Кулубеков дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей. В 2019 году ГК «Ависта» стала лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие России» в сфере строительства. Компания снимала 8 тысяч кв. м на территории ЗАО «Труд». В июне 2019 года вышла на инвестсовет области с проектом по строительству собственного производства в ТОСЭР Линево. На территории ТОСЭР инвестор планировал построить завод — около 6 тысяч кв. м, холодный склад — около 1 тысячи кв. м и уличную площадку. В декабре 2019 года компания получила землю в ТОСЭР Линево. В 2020 году инвестор планировал запустить производство полного цикла, а в 2021 — выйти на расчетную мощность: наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.

Однако, как сообщили в пресс-службе АИР, компания пересмотрела планы по развитию и решила расширить производство на арендованных площадях в Новосибирске. Резидентом Линево она не является. Напомним, весной 2020 года началась пандемия коронавируса.