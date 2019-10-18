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С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты

В минсельхозе региона обсудили готовность предприятий АПК к изменениям в законодательстве.
  • 18/10/2019, 11:06
С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 2018 года оформление ветеринарных сертификатов на корма, продовольственное сырье, мясные, молочные, рыбные и другие пищевые продукты должно осуществляться только в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Это позволяет как проводить учёт производства продукции и всех этапов ее движения до потребителя, так и оперативно принимать меры по изъятию из оборота фальсификатов, некачественных и опасных продуктов.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко напомнил, что переход на обязательную электронную сертификацию осуществляется в несколько этапов путем расширения перечня подлежащей сертификации продукции. Так, с 1 июля текущего года, наряду с другими товарными позициями, он был дополнен переработанной молочной продукцией: сырами, сливочным маслом, сгущенным молоком. С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты.

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Магеров отметил, что динамика внедрения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на территории Новосибирской области остается позитивной, количество ежемесячно оформляемых сертификатов продолжает расти. Только в сентябре оформлено более 5,5 миллионов ЭВСД, причем, 1,1 миллион сертификатов (что в 1,3 раза превышает показатель предыдущего месяца) – именно на готовую молочную продукцию.

Алексей Магеров подчеркнул, что в ходе постоянного мониторинга работы хозяйствующих субъектов во ФГИС «Меркурий» наиболее часто встречаются такие нарушения требований ветеринарного законодательства, как несоблюдение сроков гашения или негашение ЭВСД, перемещение продукции с измененными датами выработки и истечением сроков годности, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, оформление ЭВСД в отсутствие полномочий. Заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора напомнил участникам совещания: по фактам выявленных нарушений регистрация уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов может быть заблокирована на срок от 3 до 6 месяцев, и с начала года ведомством уже неоднократно применялись такие санкции.

Отмечается, что представители сельскохозяйственных организаций региона заинтересованы в максимально оперативном и качественном переходе на новый этап обязательной электронной сертификации.

Фото: pixabay.com, автор- DianaLavrova

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