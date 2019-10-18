Регоператор не платит, перевозчики политизируют?

На встрече компании—регоператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), компаний-перевозчиков с руководством ППК «Российский экологический оператор» (Публично-правовая компания создана по указу президента РФ 14 января 2019 года для регулирования отрасли, связанной с мусором и отходами. — Ред.) и ГК «ВИС» обсуждалась сложившаяся в регионе ситуация с долгами за утилизацию ТКО. Напомним, что на минувшей неделе этот вопрос рассматривался на встрече регоператора, перевозчиков, депутатов заксобрания и чиновников регионального правительства. Тогда перевозчики предупредили о том, что на некоторых участках им приходится останавливать работу по вывозу мусора.

— Важно отметить, что претензии, которые были высказаны перевозчиками региональному оператору, встречают такие же претензии регионального оператора к перевозчикам, — комментирует гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. — Перевозчик выставляет счета, превышающие объемы оказанных услуг. Мы договорились, что регоператор вместе с компаниями-перевозчиками проведет сверку всей задолженности под акт и примет график платежей или условного взаимного урегулирования финансовых претензий, чтобы данные вопросы юридически были сняты.

Нынешняя встреча проходила за закрытыми как для СМИ, так и для некоторых перевозчиков дверями. Как стало известно по ее итогам, пути выхода из ситуации участники рынка перевозки и утилизации ТКО все же наметили.

По мнению Буцаева, сумма долга новосибирского регоператора в настоящий момент не критична и поводов для срыва работы перевозчиков нет.

— Общий уровень задолженности регоператора перед перевозчиками не превышает 15% от оборота, который они имеют с указанных компаний, — говорит директор ППК. — Кассовых разрывов у перевозчиков нет. Соответственно, нет и рисков срыва вывоза ТКО. Мы готовы встретиться с остальными компаниями. Но алгоритм, о котором я рассказал, будет применен ко всем. Кроме того, мы обсуждали с регоператором вопрос его относительной устойчивости. Рисков прекращения деятельности, нестабильной работы регоператора не нашли. Если появятся новые обстоятельства, которые надо будет принять во внимание, то это обсудим.

В то же время, как сообщил в комментарии InfoPro54 оператор по транспортированию ТКО ООО «Эко-Лайн» Сергей Каракчеев, перевозчики (как минимум те, кто не был допущен на встречу) настроены не так оптимистично.

— У нас задолженность — 28 млн рублей, — говорит Каракчеев. — Но это задолженность по нашим актам сверки по фактически вывезенному объему. Естественно, нам регоператор за апрель-май вернул акты, что они принимают 60% к оплате. Июнь, июль, август, сентябрь — акты не были возвращены.

По мнению собеседника издания, примерно такая же ситуация и у других перевозчиков в регионе.

— Используем заемные средства, — рассказывает собеседник издания. — Изначально мы занимали на технику, за свой счет устанавливали контейнеры. Регоператор (На совещании в региональном парламенте. — Ред.) четко показал свою экономику. Если он насчитывает 260 млн рублей, а из них собирает только 60%, пусть даже 70%, а перевозчикам ежемесячно должен перевести 90 млн плюс полигонам 37 млн, то у нее получается минус 100 млн рублей каждый месяц. То есть фактически региональный оператор показывает, что он — банкрот.

— Мы у перевозчиков запрашивали первичную информацию, — говорит депутат. — Из 12 перевозчиков 8 ее представили. Даже по этим операторам на 1 сентября, когда с ними уже обязаны были рассчитаться, долг составляет 560 млн рублей, а если добавить еще четверых, то он превысит 700 млн. Долги очень большие. Генеральный директор ООО «Экология—Новосибирск» подтвердила, что начисления за транспортировку превышают объемы собранных средств на 30 млн. Учитывая динамику долгов, можно предположить, что к концу 2019 года долг регоператора только перед перевозчиками может составить около 900 млн рублей.

О том, что регоператор находится в сложной финансовой ситуации, говорит и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ заксобрания Вадим Агеенко, на протяжении длительного времени он мониторит ситуацию с утилизацией ТКО в регионе.

Такая сумма задолженности, озвученная перевозчиками и депутатом, вызывает недоумение у руководства ГК «ВИС».

ГК «ВИС» потребовала от перевозчика ТКО публичного опровержения — Было очень много информации о том, что сумма задолженности регоператора достаточно высокая, — прокомментировал во время пресс-подхода после закрытого совещания гендиректор ГК «ВИС» Кирилл Гапеев. — Но обычно, если между юрлицами нет взаиморасчетов, они встречаются в суде. Регоператор к этому готов. Какое количество судебных претензий по этому вопросу при наличии таких долгов находится в судах? Ноль. Некоторые недобросовестные перевозчики используют сложившуюся ситуацию в своих политических целях. Посредством улучшения своей коммерческой деятельности, конечно, они влияют на политические процессы, например на предстоящие выборы в заксобрание и горсовет.

Каким образом тот или иной перевозчик может влиять на выборы, которые состоятся еще только через год, руководитель компании не пояснил. Политическая составляющая ситуации, по словам Дениса Буцаева, для федерального руководства регоператора стала сюрпризом.

«Мусорный» вопрос вновь обостряется — То, что заксобрание предъявляет претензии к регоператору, вызывает вопросы, как минимум, — говорит Буцаев. — Если у Законодательного собрания есть факты, свидетельствующие о неисполнении регоператором своих обязательств, то эти факты должны были быть официально задокументированы. Например, в обязанности министра ЖКХ как раз входит отслеживание корректности работы регоператора. Поэтому если коллеги из заксобрания смогут детализировать свои претензии к регоператору, то мы порекомендуем, в том числе исполнительной власти, корректно их рассмотреть.

Напомним, что перевозчики уже направляли несколько обращений на имя руководства заксобрания и исполнительной власти. Несколькими днями ранее на совещании в региональном парламенте вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка посоветовал перевозчикам и регоператору решать все вопросы в правовом поле, то есть через суд.

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