Регоператор не платит, перевозчики политизируют?

На встрече компании—регоператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), компаний-перевозчиков с руководством ППК «Российский экологический оператор» (Публично-правовая компания создана по указу президента РФ 14 января 2019 года для регулирования отрасли, связанной с мусором и отходами. — Ред.) и ГК «ВИС» обсуждалась сложившаяся в регионе ситуация с долгами за утилизацию ТКО. Напомним, что на минувшей неделе этот вопрос рассматривался на встрече регоператора, перевозчиков, депутатов заксобрания и чиновников регионального правительства. Тогда перевозчики предупредили о том, что на некоторых участках им приходится останавливать работу по вывозу мусора.
— Важно отметить, что претензии, которые были высказаны перевозчиками региональному оператору, встречают такие же претензии регионального оператора к перевозчикам, — комментирует гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. — Перевозчик выставляет счета, превышающие объемы оказанных услуг. Мы договорились, что регоператор вместе с компаниями-перевозчиками проведет сверку всей задолженности под акт и примет график платежей или условного взаимного урегулирования финансовых претензий, чтобы данные вопросы юридически были сняты.
По мнению Буцаева, сумма долга новосибирского регоператора в настоящий момент не критична и поводов для срыва работы перевозчиков нет.
— Общий уровень задолженности регоператора перед перевозчиками не превышает 15% от оборота, который они имеют с указанных компаний, — говорит директор ППК. — Кассовых разрывов у перевозчиков нет. Соответственно, нет и рисков срыва вывоза ТКО. Мы готовы встретиться с остальными компаниями. Но алгоритм, о котором я рассказал, будет применен ко всем. Кроме того, мы обсуждали с регоператором вопрос его относительной устойчивости. Рисков прекращения деятельности, нестабильной работы регоператора не нашли. Если появятся новые обстоятельства, которые надо будет принять во внимание, то это обсудим.
В то же время, как сообщил в комментарии InfoPro54 оператор по транспортированию ТКО ООО «Эко-Лайн» Сергей Каракчеев, перевозчики (как минимум те, кто не был допущен на встречу) настроены не так оптимистично.
— У нас задолженность — 28 млн рублей, — говорит Каракчеев. — Но это задолженность по нашим актам сверки по фактически вывезенному объему. Естественно, нам регоператор за апрель-май вернул акты, что они принимают 60% к оплате. Июнь, июль, август, сентябрь — акты не были возвращены.
По мнению собеседника издания, примерно такая же ситуация и у других перевозчиков в регионе.
— Используем заемные средства, — рассказывает собеседник издания. — Изначально мы занимали на технику, за свой счет устанавливали контейнеры. Регоператор (На совещании в региональном парламенте. — Ред.) четко показал свою экономику. Если он насчитывает 260 млн рублей, а из них собирает только 60%, пусть даже 70%, а перевозчикам ежемесячно должен перевести 90 млн плюс полигонам 37 млн, то у нее получается минус 100 млн рублей каждый месяц. То есть фактически региональный оператор показывает, что он — банкрот.
— Мы у перевозчиков запрашивали первичную информацию, — говорит депутат. — Из 12 перевозчиков 8 ее представили. Даже по этим операторам на 1 сентября, когда с ними уже обязаны были рассчитаться, долг составляет 560 млн рублей, а если добавить еще четверых, то он превысит 700 млн. Долги очень большие. Генеральный директор ООО «Экология—Новосибирск» подтвердила, что начисления за транспортировку превышают объемы собранных средств на 30 млн. Учитывая динамику долгов, можно предположить, что к концу 2019 года долг регоператора только перед перевозчиками может составить около 900 млн рублей.
Такая сумма задолженности, озвученная перевозчиками и депутатом, вызывает недоумение у руководства ГК «ВИС».
Каким образом тот или иной перевозчик может влиять на выборы, которые состоятся еще только через год, руководитель компании не пояснил. Политическая составляющая ситуации, по словам Дениса Буцаева, для федерального руководства регоператора стала сюрпризом.
Напомним, что перевозчики уже направляли несколько обращений на имя руководства заксобрания и исполнительной власти. Несколькими днями ранее на совещании в региональном парламенте вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка посоветовал перевозчикам и регоператору решать все вопросы в правовом поле, то есть через суд.
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