Сибирский ячмень для китайских пивоваров

Эта экспортная группа достойна именоваться отраслевой сенсацией: до того тема экспортного взаимодействия Сибири с Китаем ассоциировалась главным образом с пшеницей — культурой, которая в регионе несколько лет находится в профиците. Пшеница хоть и считается доминирующей статьей, но в контексте экспорта в Китай оценивается «условно перспективной». Перспективной — потому что в Новосибирской области она в основном яровая (95%), а это соответствует интересам потенциальных китайских партнеров.

А условность этой самой перспективности обусловлена тем, что китайцы очень неохотно впускают сибирское зерно на свой рынок. Путь туда загроможден обилием согласовательных и экспертно-контрольных процедур.

— Китайцы — партнеры непростые, диалог с ними трудно налаживается, — констатирует участвовавшая в совещании Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства РФ. — Зерно к ним продвинуть трудно, большинство других сельхозпродуктов — тоже. Допуск наших предприятий на китайский рынок — задача со сложной цепочки действий. Например, поставка куриного мяса от двух предприятий Новосибирской области — это прорыв, который готовился долго и кропотливо.

Как вспоминали аграрии, пытавшиеся пробиться в КНР, китайское стремление «заканцелярить» тему объясняется не самим культом бюрократии, а стремлением к протекционизму. Реально попасть в поле зрения китайских импортеров могут лишь товарные группы, не имеющие в Поднебесной точных аналогов (как российское мороженое) или сырье для бурно растущих отраслей (древесина, жадно, взахлеб потребляемая разогнавшейся мебельной промышленностью). Для остальных — церемониально-имитационная «готовность к партнерству». Похожая на рекрутерское «Мы вам перезвоним».

Пивной ячмень — как раз из категории продуктов остро нужных. Китайская пивоваренная промышленность развивается масштабно и быстро, собственных ресурсов ей уже не хватает. Потому продвижение сибирского ячменя в Китай — яркое сокрушение шаблона «договариваться с китайцами тяжело и долго».

— Идея с поставками пивного ячменя вызрела и оформилась быстро, — вспоминает Александр Тепляков. — Возникла она всего месяц назад, на сельскохозяйственной выставке в Гуанчжоу, где был представлен наш консорциум. А в грядущий вторник подписываем первый контракт. Итак, 19-21 сентября — первое оглашение замысла, а 22-23 октября — оформление контракта. Ровно месяц от замысла до контракта — это динамично, я считаю. В принципе, контейнерные поставки ячменя — процесс достаточно недешевый: 8600 рублей — транспортировка от Новосибирска до Гуанчжоу. Но направление перспективное.

Тем более что на пути конкретно этого продукта не стоят никакие баррикады от китайской бюрократии.

— Каких-то национально самобытных запросов к пивоваренному ячменю у китайцев нет, — подчеркивает Александр Тепляков. — В этом деле они абсолютные глобалисты. Есть общемировые стандарты по всхожести, по энергии прорастания, по натуре и прочим аспектам — вот их китайцы и придерживаются, не больше, ни меньше, Кардинально никаких различий. Все как у нас и в остальном мире.

Поставки будут идти через город Гуанчжоу. Там и оформляется контракт. Интересно, что в самом Китае нет общей структуры, которая бы занималась консолидированными закупками для китайской пивной индустрии.

— Покупать ячмень — это дело конкретных пивоваренных компаний, — поясняет Александр Тепляков. Примечательно, что прежде российских поставок пивного ячменя в Китай не было. Кстати, мы (ассоциация «Сибирский зерновой консорциум», объединяющая производителей и трейдеров из 12 регионов Сибири) вообще по многим статьям экспорта к Китай первые: именно мы первыми в России повезли в Китай рапс, первыми повезли овес.

— Сейчас в долевом отношении пивоваренный ячмень — культура «маленькая», — рассуждает замминистра. — По объемам с пшеницей не сравнить, конечно. Но тем обстоятельством, что Китай заметил и распробовал сибирский ячмень, нужно пользоваться. Экспортный объем предварительно оценивается в 4 млн тонн. Может быть, стоит менять севооборот с приоритетом на пивной ячмень — раз уж возник нему такой интерес со стороны Китая.

По мнению Оксаны Лут, стабильный успех экспорта пивоваренного ячменя может в среднесрочной перспективе стать основанием для коррекции приоритетов, для изменений в севообороте.