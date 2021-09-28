С 1 октября изменится цена на газ для населения Новосибирской области

Департамент по тарифам установил новые цены на природный газ, которые начнут действовать для населения Новосибирской области с 1 октября 2021 года, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Со следующего месяца 1000 кубических метров природного газа будет стоить 5 820 рублей, если газ используется для отопления жилья.

Если газ используется на приготовление пищи и (или) нагрев воды, то его цена составит 6 758 рублей за тысячу кубометров.

Поставщик газа напоминает, что абоненты могут передавать показания и оплачивать потреблённый газ в любом удобном месте, воспользовавшись дистанционными сервисами. Так, оплатить потреблённый газ и передать показания можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации — на сайте поставщика газа.

Кроме того, оплачивать газ можно в любых точках приема платежей, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону единой справочной: 8 800 250-98-27.

Напомним, что оплачивать за потребленный газ необходимо ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчётным, а в конце месяца — сообщать показания счётчика.