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С какими болезнями не берут в армию?

  • 28/09/2021, 14:56
Перед поступлением на службу в российскую армию каждый молодой человек призывного возраста должен пройти медицинскую комиссию.

Это необходимая мера. Посредством посещения специализированных врачей и сдачи анализов оценивается состояние здоровья. Затем представители медицинской комиссии коллегиально принимают решение о присвоении определенной категории годности. Она говорит о том, может ли призывник получить временную отсрочку, получить на руки военный билет или зачислен в определенные войска.

Есть несколько причин, на основании которых можно законно получить временную отсрочку. Одна из самых распространенных – по состоянию здоровья. По статистике компании «ПризываНет» более 95% призывников по состоянию здоровья не годны к прохождению воинской службы в российской армии. Если перечислять самые распространенные непризывные заболевания, то стоит отметить:

  • заболевания опорно-двигательной системы;
  • близорукость, заболевания органов зрения, например, глаукома, отслоение сетчатки;
  • хронический отит;
  • проблемы с мочеполовой системой;
  • грыжа.

Также противопоказаниями для прохождения срочной службы становится сахарный диабет и ожирение второй степени. Если выявлены подобные недуги, то юноши призывного возраста получают освобождение. Но не все призывники знают о своем состоянии здоровья, не подозревая, что есть серьезные нарушения. Самый простой способ быстро узнать, можете ли вы получить отсрочку, это пройти небольшой тест по ссылке https://prizyvanet.ru/test-na-otsrochku/. Вам нужно ответить на пару вопросов. Если после анализа ответов вы получите ответ, что есть шансы получить отсрочку, то не ждите медкомиссии в военкомате. Обратитесь самостоятельно к врачам, чтобы на момент призыва предоставить доказательную базу.

Помощь в прохождении медицинской комиссии для призывников в Москве

Чтобы получить максимально точную информацию о состоянии здоровья, нужно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Компания «ПризываНет» готова взять на себя обязанности по подготовке к медкомиссии. После прохождения осмотра вы точно будете знать, есть ли противопоказания. Выдаются справки, выписки – полный перечень документов, которые затем нужно предоставить для рассмотрения в военкомат. Только так можно на законных основаниях получить либо временную отсрочку, либо полное освобождение от воинской службы.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : призыв


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