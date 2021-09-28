На ледовой арене начали монтировать витражи

На крупнейшем инфраструктурном объекте региона – многофункциональной ледовой арене началось остекление уникальных витражных систем и комплекс работ по устройству индивидуального теплового пункта (ИТП). Это важнейшие этапы создания теплового контура спортивного сооружения и последующего запуска системы отопления.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, сегодня на объекте параллельно ведутся работы по разным фронтам.

— Продолжается монтаж профлиста – уже уложено более 50 %, заливаются лестницы – их на объекте около 30, выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода, продолжается работа по устройству входных групп на территорию спорткомплекса. Ведется и установка стеклопакетов на витражные системы арены, в которых использован стемалит – специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Всего предстоит обустроить более 11,7 тысяч кв. м светопрозрачных конструкций производства компании «Sibglass». Они доставляются на площадку ледовой арены из Красноярска, — рассказал Иван Шмидт.

Кроме того, строители монтируют оборудование ИТП, что позволит выполнить запуск на объекте системы отопления. Оно соответствует всем современным требованиям энергоэффективности и энергосбережения. Напомним, работы по устройству наружных теплосетей на объекте уже полностью выполнены.

— На данный момент на строительстве ледовой арены задействовано около 500 рабочих. Это и представители новосибирских предприятий-подрядчиков, и приглашенные специалисты из Москвы, Кемерово, Новокузнецка, Белорусии, Азербайджана и других регионов. Это позволяет нам наращивать темпы строительства важнейшего инфраструктурного объекта региона, — подвел итог Иван Шмидт.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.