С 1 сентября банки будут принимать полисы страховых компаний по новым правилам

С 1 сентября банки будут принимать полисы страховщиков, имеющих кредитный рейтинг российских кредитных рейтинговых агентств АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР на уровне, определенном постановлением правительства РФ, а именно: «А-» и выше, сообщает пресс-служба ФАС.

Информация о кредитном рейтинге страховых компаний является публичной, ее можно найти на сайтах страховых компаний. Соответствие компании установленным требованиям о кредитном рейтинге исключает необходимость проведения со стороны банков дополнительных проверок страховщиков и ускоряет процедуру приема страховых полисов.

Благодаря новым правилам для граждан упрощается выбор страховой организации при страховании рисков в рамках кредитования, при этом он становится более прозрачным и понятным.

Следует отметить, что в отличие от ранее принятого постановления, новый документ имеет более ограниченный срок действия и рассчитан на применение в течение двух лет – до 1 сентября 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик против ВИЧ.

Фото с официальной страницы ФАС России