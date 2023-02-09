Новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному

По итогам 2022 года в Новосибирске отмечается увеличение объёма пассажирских перевозок муниципальным общественным транспортом по отношению к коммерческим перевозчикам. Доля пассажиров, перевезённых муниципальным автотранспортом, увеличилась с 32% в 2021 до 45%. Доля пассажиров, перевезённых по линии МКП «Новосибирскгортранс», в 2022 году, по отношению к 2019 году, выросла в два раза. Такие данные в ходе совещания, посвящённого итогам работы городской транспортной отрасли, озвучил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

— Одной из приоритетных задач 2023 года является продолжение обновления подвижного состава и оптимизация троллейбусной маршрутной сети, — говорит Васильев. — В рамках действующего лизингового контракта ожидаются поставки 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Данные меры позволят качественно улучшить транспортное сообщение жилмассивов «Стрижи», «Дивногорский», Новомарусино», «Южно-Чемской», «Европейский берег».

Как следует из дальнейшего доклада руководителя департамента, работы по совершенствованию пассажирских перевозок муниципальными ресурсами будут продолжаться. Во-первых, в текущем году на муниципальный контракт будут переведены ещё 27 городских маршрутов. Для этого утверждены лимиты в 2,1 млрд руб. Во-вторых, продолжится обновление подвижного состава муниципального транспорта, движение которого затронет, в том числе, отдалённые городские жилмассивы.

Напомним, что ранее город уже получил и ввёл в эксплуатацию 9 новых троллейбусов с автономным ходом, работающих на маршруте №36. В 2024 году предусмотрена поставка второй партии троллейбусов в количестве 49 штук.

Пока же отдалённые микрорайоны большей частью остаются в «епархии» частных перевозчиков, к которым у пассажиров немало вопросов. В частности, несколькими днями ранее городские паблики и соцсети пестрели сообщениями новосибирсцев о том, что автобусы, набившись «под завязку» на конечных остановках, отказываются брать пассажиров на следующих. Так люди не могли уехать от ПО «Север» в Калининском районе, из отдалённых микрорайонов левобережной части города — Южно-Чемского жилмассива. В результате люди перегораживали проезд транспорту. Сохраняются и уже ставшие «традиционными» вопросы к перевозчикам в виде длительных простоев на крупных пересадочных узлах, типа площади Калинина, отсутствия рейсов на окраины и обратно поздним вечером, отказ кондукторов в отдельных автобусах производить безаналичный расчёт за проезд.

В защиту частных перевозчиков выступил зампред комитета Заксобрания области по транспортной, промышленной и информационной политикедиректор МУП «ПАТП-5» Валерий Ильенко.

— В тяжелейшие годы, когда невозможно было обновлять подвижной состав, частные перевозчики выполняли до 80% перевозок, — говорит депутат. — Сегодня мы их относим на второй план, это неправильно. Мы так и не поставили «точку над и» в программе приобретения подвижного состава — почему в ней не участвуют частные перевозчики? Для меня как председателя комитета это непонятно. На это необходимо обратить внимание

Тем не менее, как было неоднократно отмечено в ходе совещания его участниками, несмотря на озвученный ранее рейтинг, пассажиры городского общественного транспорта в настоящее время фактически не замечают улучшений.

— Вот 13-й троллейбус перевели на контракт, 1,6 млрд. заложили в бюджете, — напоминает глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Что почувствовал для себя пассажир? Как ездили старые троллейбусы, так и ездят по тому же самому расписанию. Деньги вложили, а ничего не изменилось. В конце года будем подводить итоги. Если какого-то эффекта от этой контрактности не будет, то в следующем году просто не будет денег. Огромные деньги выделяются на обновление состава, техобслуживание, зарплаты, и мы должны понимать, какой эффект от этого происходит.

Напомним, что перевод системы общественного транспорта на муниципальный контракт в рамках транспортной реформы «стартовал» в 2021 году. В настоящее время, по данному контракту работают 13 троллейбусных и 3 автобусных маршрута.

Финансирование транспортной отрасли города в 2022 году составило 4,1 млрд руб.: на предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания — 1 млрд, на организацию перевозок пассажирским автотранспортом и городским наземным электротранспортом — 1,6 млрд, на обновление транспортных средств — 79 млн., на модернизацию подвижного состава электротранспорта — 100 млн руб., на строительство станции метро «Спортивная» — 1 млрд., на строительство трамвайных путей – 120 млн. руб. Объём пассажирских перевозок всеми видами городского транспорта составил в 2022 году более 265 млн человек: 104 млн перевезены муниципальным транспортом: метрополитеном — 77 млн., горэлектротнанспортом — 60 млн, «Новосибгортранс» — 21 млн, «ПАТП — 5» — 3,5 млн.

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