Платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента

С 1 сентября платную медпомощь и бесплатную в рамках программы госгарантий разделят более четкие границы. При этом новые правила обязаны соблюдать все медицинские учреждения, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, передает «АиФ».

В соответствии с новыми правилами, утвержден перечень случаев, когда медицинские организации государственной формы собственности вправе предоставлять пациентам платную медпомощь:

если пациент лично обращается за медпомощью. Исключением являются случаи и порядки, предусмотренные ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

если пациент изъявил желание лечиться анонимно или хочет установить индивидуальный пост медицинского наблюдения в стационаре. При этом отмечается, что услуга индивидуального поста медицинского наблюдения входит в перечень бесплатных при условии наличия медпоказаний.

при назначении и применении по медпоказаниям лекарственных препаратов вне перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости.

Вместе с тем, пациентам рекомендовано уточнять тонкости и не пренебрегать консультациями, чтобы не попадать в ситуации, когда им предлагается оплатить медуслуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Следует отметить, что российское правительство утвердило новые Правила предоставления платных медуслуг взамен действовавшего более 10 лет документа, согласно которым медицинские организации вправе сами определять объем использования своей материальной базы для предоставления платных услуг.

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