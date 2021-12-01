С 1 января 2022 года некоторым пенсионерам повысят размер выплачиваемой пенсии

С 1 января 2022-го будет изменен порядок выплаты пенсий. Кто и какую прибавку к пенсии получит в декабре, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рубля 48 копеек. Таким образом, их пенсия вырастет в два раза — до 12 088 рублей 96 копеек .

Прибавку также получат пенсионеры, которые работали вплоть до августа нынешнего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении размера пенсии. С учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь пенсионеры получат положенные выплаты в декабре. Никаких заявлений для этого писать не нужно, а вся необходимая информация будет направлена в ПФР и работодателям автоматически.

Кроме этого, прибавку к пенсии получат те, кто подавал заявления на перерасчет. Он производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть в ноябре текущего года). Размер пенсии будет пересчитан, если ранее были предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2 014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу. Также повышенную выплату могут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1 511 рублей. Для такого перерасчета важно, чтобы пенсионер продолжал проживать на селе, иначе прибавку не назначат.