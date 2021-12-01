Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:

7 дней подряд совершайте покупки от 500 рублей каждая*. Совершите покупки от 500 рублей в 3 любых категориях из списка:

Кафе и рестораны

Бакалейные магазины и супермаркеты

Лимузины и такси

Автозаправочные станции (АЗС)

Билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро

Оплатите любую покупку от 500 рублей бесконтактным способом через Apple Pay или Google Pay, или Samsung Pay. Совершите покупку от 1000 рублей в интернете. Переведите физическому лицу не менее 500 рублей.

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:

3 приза по 100 000 рублей

5 призов по 50 000 рублей

10 призов по 25 000 рублей

30 призов по 5 000 рублей

50 призов по 2 500 рублей

150 призов по 1 000 рублей.

Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.

Более подробно узнать об условиях можно на странице акции.

* Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если она соответствует условиям каждого из них.