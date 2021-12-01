Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

По данным Новосибирскстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем за 9 месяцев текущего года составила 42 606 рублей, что на 6,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 3,8% ниже среднеобластного уровня.

— Наиболее высокая заработная плата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (54013 рублей), низкая – в муниципальных учреждениях (33710 рублей), — отметили в ведомстве.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда зафиксирована в здравоохранении (44655 рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (44259 рублей). Самый низкий уровень заработной платы – в дошкольном образовании (28176 рублей).