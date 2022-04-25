С 1 января 2023 года школы подключат к федеральной государственной информационной системе «Моя школа»

Все российские школы с 1 января 2023 года подключат к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», передает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

— В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки, они даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft, — заявил Кравцов.

Сегодня эта система апробируется в 15 регионах РФ, добавил он. Министр также отметил, информационная система состоит из системы видеоконференции «Сферум», социальных сетей, библиотеки верифицированного контента и так далее.