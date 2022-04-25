В борщевом наборе новый лидер по росту цен

В региональном минпромторге отмечают резкий рост цены на свеклу. Об этом замглавы министерства сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

— Основной риск из борщевого набора составляет свекла, — говорит Максим Останин. — За прошедшую неделю цена на этот овощ была резко увеличена — на 10%.

С чем может быть связано увеличение стоимости свеклы, замглавы минпромторга не пояснил.

По остальным овощам, входящим в борщевой набор (картофель, морковь, лук), как следует из доклада чиновника, ситуация остаётся стабильной. Напомним, что борщевой набор в целом находится в центре внимания региональных чиновников с начала апреля. Стоимости продуктов набора в тот период было посвящено большинство обращений жителей Новосибирской области, поступивших на горячую линию Минпромторга. В частности, с начала марта отмечалось резкое подорожание репчатого лука на 69%. В то же время один из крупных торговых операторов — Хилокский рынок — сообщил об увеличении отгрузок овощей и фруктов на несколько сотен тонн с 300 до 500 тонн в сутки. На минувшей неделе в областном правительстве высказывали обеспокоенность возможным подорожанием куриных яиц в преддверии пасхи, однако эти опасения не подтвердились.

Помимо свеклы, в региональном минпромторге отмечают подорожание таких позиций продуктов, как рис и пшено (+5%). В то же время за последнюю неделю зафиксировано уже второй раз подряд снижение цены на сахар (-2,5%), соль (-13%), гречку (-1%), лук (-2%).

Рост цен на товары непродовольственной группы по итогам минувшей недели не зафиксирован.

Что касается запасов продовольственной продукции в целом, то он, по информации, регионального минпромторга составляет 16 дней. Сахара в настоящее время в наличии 2 тыс тонн, ещё 400 тонн будет доставлено на склады на территории Новосибирской области в течение недели. Соли в наличии 200 тонн, за неделю на склады должно поступить ещё 200 тонн.

Ранее редакция сообщала, что фермеры готовы увеличивать производство, в том числе овощей борщевого набора, но им нужен заказ от потенциальных покупателей. Оптово-распределительный центр «РусАгроМаркета», в свою очередь, сообщал о готовности, консолидировать заказы ритейла, HoReCa и прочих потребителей, а также предоставлять фермерам площади для отвественного хранения урожая.