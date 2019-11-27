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«Ростелеком» научил новосибирских пенсионеров общаться в интернете

  • 27/11/2019, 10:51
«Ростелеком» совместно с Новосибирской региональной общественной организацией «Пенсионеры-онлайн» запустил серию вебинаров для пожилых людей.

«Ростелеком» научил новосибирских пенсионеров общаться в интернетеПрограмма разработана для тех, кто уже освоил первоначальные навыки работы с компьютером, и посвящена видеообщению.

К первому онлайн-уроку подключились 17 представителей старшего поколения. Волонтеры «Ростелекома» рассказали участникам о преимуществах программ и приложений для видеозвонков, уточнили, какие технические характеристики устройства нужно учитывать при их установке и научили подключать все необходимое оборудование к компьютеру.

— Мы очень благодарны компании “Ростелеком” и ее волонтерам за внимание к столь актуальному вопросу — обучению старшего поколения свободно владеть компьютерной техникой и полезными программами, особенно связанными с общением в интернете. За полтора часа урока узнали, как улучшить качество видеосвязи, не ошибиться в выборе веб-камеры, наушников, гарнитуры, мы даже получили домашнее задание, — поделилась директор организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Тарновская.

На последующих вебинарах волонтеры «Ростелекома» расскажут пенсионерам об общих принципах, видах и правилах безопасного поведения в социальных сетях. Участники онлайн-курса узнают о том, как пользоваться бесплатными программами для обработки фотографий.

— Компания “Ростелеком” продолжает развивать и поддерживать образовательный проект для старшего поколения “Азбука интернета”. Большое количество положительных отзывов наших учеников говорит о том, что обучение навыкам общения в сети особенно востребовано среди людей пожилого возраста. Так они могут оставаться на связи с близкими. Наши волонтеры рассказывают не только о том, как настроить оборудование для общения, создать аккаунт в социальных сетях, но и как обезопасить себя от нежелательных ситуаций и контактов онлайн, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Учебная программа «Азбука Интернета» — совместный авторский проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России (ПФР). Учебный курс разработан для обучения людей старшего поколения основам работы с компьютером и интернетом. Опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты подготовили специальное образовательное пособие для пожилых людей, которое постоянно обновляется.

Электронная версия учебника «Азбука интернета» размещена на обучающем портале www.azbukainterneta.ru. Здесь также опубликованы наглядные пособия, презентации, полезные ссылки и методические рекомендации. Всего в программе приняло участие более 250 тысяч пенсионеров из 76 регионов России.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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