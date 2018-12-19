 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

С 1 января пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05%

Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87 рублей 24 копейки.
  • 19/12/2018, 17:25
25440

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Отмечается, что это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года.

— Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля, — отметили в пресс-службе.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

В пенсионном фонде напомнили, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

— Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, — рассказали в ПФР.

ПФР России

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

КСП Новосибирска выявила нарушения у дорожников

19/12/2018, 14:34
Проверка муниципального казенного предприятия показала, что организация неэффективно расходовала бюджетные средства.

Родительское собрание в театре

19/12/2018, 14:04
Прошли показы первого спектакля новосибирского проекта, получившего президентский грант, «Детки и предки».

Бизнес ищет варианты

19/12/2018, 13:44
18 декабря АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) провело первый День открытых дверей.

Актуальный разговор

«Стагнация экономики огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса»

Все материалы
Новости

ИНГГ СО РАН протестирует свои разработки в Сербии

19/12/2018, 18:42

Таможенники вывели из теневого оборота около 1500 шуб

19/12/2018, 18:24

Студенты НГТУ создали первую в России автоматическую афишу мероприятий

19/12/2018, 17:46

В ММПО Толмачево увеличился объем импортных посылок

19/12/2018, 17:11

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к полётам в китайский Хэфей

19/12/2018, 16:59

КСП Новосибирска выявила нарушения у дорожников

19/12/2018, 14:34

Родительское собрание в театре

19/12/2018, 14:04

Бизнес ищет варианты

19/12/2018, 13:44

На развитие сельских территорий в 2018 году направлено более 420 млн рублей

19/12/2018, 12:22

Резиденты Медтехнопарка получат доступ к возможностям Сколково

19/12/2018, 12:11

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×