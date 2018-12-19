С 1 января пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05%

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Отмечается, что это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года.

— Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля, — отметили в пресс-службе.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

В пенсионном фонде напомнили, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

— Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, — рассказали в ПФР.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru