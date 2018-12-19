Студенты НГТУ создали первую в России автоматическую афишу мероприятий

Созданная студентами НГТУ первая в России платформа-агрегатор всех мероприятий страны «Event Me!» принесла победу на форуме разработчиков IT-проектов Cyber Garden «Умный город» в Таганроге в номинации «IT-прорыв», сообщили в пресс-службе университета.

«Event Me!» — это уникальный сайт-агрегатор мероприятий в сфере культуры и досуга. В отличии от существующих аналогов сайт автоматически сортирует события по рубрикам и добавляет мероприятия в общий календарь. Привычные сайты-афиши до сих пор заполняются вручную, подобной разработки в России нет.

Отмечается, что на сайте можно найти события по категориям: культура, спорт, наука, бизнес, еда и другие. Разработка поможет подобрать интересное и удобное по времени для каждого пользователя мероприятие.

— Мы с самого начала не хотели создавать проект под определенный город или регион, поэтому придумали агрегатор: веб-платформу, на которой располагаются мероприятия со всей России, — рассказывает руководитель команды разработчиков, старший преподаватель кафедры маркетинга и сервиса факультета бизнеса НГТУ Алёна Канина.

Сейчас проект находится на стадии прототипа. Работа над сайтом-агрегатором продолжится в рамках проектной деятельности НГТУ: команда дорабатывает интерфейс и мобильную версию сайта. Бета-версия сайта-агрегатора будет доступна в следующем году. Проект уже вызвал интерес у потенциального заказчика, имя которого пока не разглашается.

Фото: пресс-служба НГТУ