С 11 января разрешат штрафовать водителей за выброшенный из машины в неположенном месте мусор

Штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, выписанные по данным камер видеофиксации, введут в России с 11 января. При этом отмечается, что речь не идет о выброшенных из авто фантиках от конфет или окурках, имеется ввиду выгрузка и сброс мусора из транспорта и прицепов вне установленных мест.

Так, физлиц за подобное нарушение закона оштрафуют на 10-15 тысяч рублей, должностных лиц — на 20-30 тысяч рублей, юрлиц — 30-50 тысяч рублей.

Для владельцев грузовых авто, прицепов к ним и тракторов штраф составит 40-50 тысяч рублей (физлица), для должностных лиц — до 60-80 тысяч рублей, юрлиц — 100-120 тысяч рублей.

Повторное нарушение приведет к повышению суммы штрафа либо вообще конфискации транспорта.

При этом уточняется, что отслеживать нарушителей будут как сотрудники ГИБДД, так и инспекторы лесного надзора.

Кроме того, учитываться будут и данные с камер видеонаблюдения, установленных в тех местах, где граждане мусорят гораздо чаще. Также на дорогах установят специальные фотоловушки, которые помогут выявлять нарушителей, передает Primpress.

В 2023 году в России вступит в силу ряд новых правил для разных категорий автомобилистов.

Так, например, с 1 января в силу вступили новые ставки государственных пошлин. Теперь за оформление изменений в конструкцию машины необходимо будет заплатить тысячу рублей.

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