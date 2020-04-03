Самоизоляцию оставили не для всех

Со следующей недели предприятия промышленной и строительной отрасли выходят из-под режима самоизоляции под ответственность их руководителей. Об этом на брифинге в региональном правительстве сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Если руководители промышленных и строительных компаний готовы взять обязательства по выполнению полного комплекса санитарных, защитных мер, то с 6 апреля им разрешается возобновить работу, — сообщил губернатор. — Руководители предприятий должны взять на себя ответственность за обеспечение сотрудников защитными средствами, проведение санитарной обработки территории предприятия и рабочих мест, обеспечение условий безопасной социальной дистанции. Многие предприятия возьмут на себя обязанность по доставке сотрудников к месту работы обратно и домой на служебном транспорте.
— На их работу это решение не распространяется, — говорит глава региона. — Предприятия, деятельность которых была приостановлена, остаются в режиме нерабочих дней. При этом ужесточаются требования и формулировки в соответствии с требованиями указа президента, правительства. Им предписано приостановить свою работу до принятия решения об отмене режима нерабочих дней.
— Мы видим удар по экономике, — сообщает губернатор. — Очевидно, это приведёт к выпадающим доходам, в первую очередь, муниципальных бюджетов. Сегодня разрабатывается комплекс мер на федеральном уровне. Например, для регионов будут пролонгированы бюджетные кредиты, исчезнет обязанность гасить кредиты минфина в текущем 2020 году. После того как получим полную информацию о мерах поддержки федерального центра и спрогнозируем объём выпадающих доходов, мы оценим ситуацию и будем принимать решение о корректировках бюджета.
Напомним, что режим самоизоляции начал действовать на территории Новосибирской области с 30 марта.
Фото pixabay.com, автор- jarmoluk
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