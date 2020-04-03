Самоизоляцию оставили не для всех

— Если руководители промышленных и строительных компаний готовы взять обязательства по выполнению полного комплекса санитарных, защитных мер, то с 6 апреля им разрешается возобновить работу, — сообщил губернатор. — Руководители предприятий должны взять на себя ответственность за обеспечение сотрудников защитными средствами, проведение санитарной обработки территории предприятия и рабочих мест, обеспечение условий безопасной социальной дистанции. Многие предприятия возьмут на себя обязанность по доставке сотрудников к месту работы обратно и домой на служебном транспорте.

— На их работу это решение не распространяется, — говорит глава региона. — Предприятия, деятельность которых была приостановлена, остаются в режиме нерабочих дней. При этом ужесточаются требования и формулировки в соответствии с требованиями указа президента, правительства. Им предписано приостановить свою работу до принятия решения об отмене режима нерабочих дней.

Что касается остальных отраслей экономики, попавших под ограничения, то для них пока ситуация остаётся неизменной. Нерабочий режим продлевается до 30 апреля или до соответствующего постановления, если ситуация с угрозой коронавируса будет меняться в лучшую сторону. Напомним, что в настоящее время работают только органы власти, спецслужбы, предприятия, обслуживающие городскую и областную инфраструктуры. Неизменной ситуация осталась для спортивных, культурных, образовательных организаций, досуговой отрасли, организаций общепита, деятельность которых запрещена. Продолжают деятельность компании, занятые реализацией продуктов питания, продающие предметы первой необходимости, лекарственные средства.

— Мы видим удар по экономике, — сообщает губернатор. — Очевидно, это приведёт к выпадающим доходам, в первую очередь, муниципальных бюджетов. Сегодня разрабатывается комплекс мер на федеральном уровне. Например, для регионов будут пролонгированы бюджетные кредиты, исчезнет обязанность гасить кредиты минфина в текущем 2020 году. После того как получим полную информацию о мерах поддержки федерального центра и спрогнозируем объём выпадающих доходов, мы оценим ситуацию и будем принимать решение о корректировках бюджета.

При этом, как отмечает глава региона, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, минувшая карантинная неделя уже обернулась серьёзными последствиями как для региональной экономики, так и для экономики областного центра.

Напомним, что режим самоизоляции начал действовать на территории Новосибирской области с 30 марта.

Фото pixabay.com, автор- jarmoluk