Строительство школы в Краснообске оценили в 497 млн рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству школы в р.п. Краснообск. Извещение о его проведении размещено на сайте Госзакупок.
Срок окончания выполнения работ — до 15.12.2019 года.
Начальная цена контракта — 497 млн рублей. Средства областного бюджета Новосибирской области.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 17 мая 2019 года.
Открытый электронный аукцион будет проведен 20 мая 2019 года.
По проекту школа будет рассчитана на 1110 мест и состоит из четырёх блоков.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Популярное с сайта