Строительство школы в Краснообске оценили в 497 млн рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству школы в р.п. Краснообск. Извещение о его проведении размещено на сайте Госзакупок.

Срок окончания выполнения работ — до 15.12.2019 года.

Начальная цена контракта — 497 млн рублей. Средства областного бюджета Новосибирской области.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 17 мая 2019 года.

Открытый электронный аукцион будет проведен 20 мая 2019 года.

По проекту школа будет рассчитана на 1110 мест и состоит из четырёх блоков.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области