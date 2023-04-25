Рекламодателям

С 24 апреля ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому. Мнение экспертов

  • 25/04/2023, 16:00
Автор:
ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому
Правила выдачи онлайн кредитов ужесточились. Как скажутся новые правила проверки заемщиков онлайн-кредитов на рынке микрофинансирования — в материале Инфопро54.

С 24 апреля Банк России ввел единые правила для микрофинансовых организаций по проверке данных, предоставленных клиентом. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным.

— Для решения проблемы кибермошенничества с онлайн-займами Банк России ввел параметры проверки личности заемщика. В списке возможных — десять проверок, провести нужно минимум три-пять, — уточнил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В частности, рекомендуется убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он (а не мошенники) использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

Новые правила проверки и МФО

Редакция InfoPro54 решила выяснить у участников рынка, каким образом новые правила отразятся на работе организаций и скажутся ли они на сроках выдачи кредитов.

МФК «Честное слово» Андрей ПетковПо словам генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, часть способов идентификации заемщиков из новой редакции Базового стандарта уже были прописаны в рекомендациях Банка России (Информационное письмо ЦБ от 28.12.2018 № ИН-06-59/79). Однако их выполнение не было строго регламентировано, потому не все МФО следовали им в работе. Новая редакция закрепляет правила проверки клиентов, тем самым защищая от кредитного мошенничества как кредиторов, так и заемщиков.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков подтвердил, что крупные игроки с высоким уровнем автоматизации и цифровизации в скоринге уже давно и успешно применяют предложенные Банком России способы проверки заемщика.

— Качественный скоринг позволяет избежать риска невозврата средств высокорисковыми клиентами. Наша собственная система оценки заемщика постоянно обогащается новыми данными, способами и методами — и для нас существенных изменений не произойдет, скорее, мы просто выполним предусмотренную законом формальность, — отметил он.

При этом, по его словам, в большей степени нововведение коснется небольших кредитных организаций, которым предстоит значительно изменить внутренние процессы, а это потребует от них существенных финансовых затрат, к которым многие компании будут попросту не готовы, а значит, испытают сложности или вовсе покинут рынок.

МФК «Лайм-Займ» Александр ПохилюкВ МФК «Лайм-Займ» тоже отмечают, что на работе крупных МФО новые правила проверки личности заемщика отразятся незначительно. Многие из них уже применяли ряд данных проверок в том или ином виде.

— Теперь их будут использовать все МФО в едином регламентированном виде, и это улучшит отрасль микрофинансов и сделает получение онлайн-микрозаймов безопаснее, — добавил руководитель департамента андеррайтинга и верификации клиентов МФК «Лайм-Займ» Александр Похилюк.

Компания «Ваш инвестор» работает в основном в классическом формате (офлайн-модель) и находится на этапе разработки онлайн-модели.

— Наша работала делится на две части. Офлайн модель — здесь у нас уже все и так было реализовано, поэтому на нас новые правила не окажут никакого влияния. А онлайн-заем у нас на этапе разработки, и мы изначально заложили туда все правила, фактически он будет запускаться с новыми вводными, — пояснила коммерческий директор компании Евгения Дворникова.

Увеличатся ли сроки выдачи?

Микрокредиты продолжают оставаться популярным финансовым продуктом среди россиян. По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), в феврале 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в Новосибирской области составил 9,1 тысячи рублей. За прошедший месяц данный показатель снизился на 3,7% (в январе 2023 года — 9,4 тысячи рублей).

Популярность онлайн-кредитов растет, увеличивается и количество жалоб на кибермошенничество. Иногда люди узнают о том, что на их имя оформлен заем, когда выплата уже просрочена и информация о просрочке появилась в кредитной истории.

Все опрошенные редакцией эксперты уверены, что нововведения позволят предотвратить случаи, когда мошенники получают онлайн-займы на чужие персональные данные.

Но при этом новое ужесточение в правилах проверки клиентов не должно сказаться на сроках выдачи кредитов, так как большинство из них МФО проводятся автоматически, процесс качественной проверки уже давно отработан.

Для заемщика процедура получения онлайн-займа не станет сложнее.

Компания «Ваш инвестор» Евгения ворниковаПри этом эксперты утверждают, что в целом все принятые в последнее время изменения в первую очередь обезопасят клиента.

— Только так мы можем минимизировать количество мошенничеств и улучшить качество получения займов, — подтверждает Евгения Дворникова.

Александр Похилюк тоже подчеркнул, что для добросовестных заемщиков новые правила не станут преградой для получения кредита.

— Новые правила усложнят жизнь кибермошенникам, поскольку они направлены на более тщательную проверку личности заемщика и будут соблюдаться всеми представителями сектора МФО, — добавил он.

Напомним, соблюдение стандарта микрофинансовыми организациями будут контролировать саморегулируемые организации (СРО), а Банк России в свою очередь проконтролирует СРО.

Фото: главное- pixabay.com, tumisu, фото спикеров предоставлены пресс-службами компаний

1 033

Рубрики : Финансы Бизнес Рынки

Регионы: Новосибирская область

Теги : ЦБ ужесточение требований проверка личности Павел Волков онлайн-кредит МФО МФК «Честное слово Лайм-Займ кибермошенничество Евгения Дворникова ВебЗайм Ваш инвестор Андрей Петков Александр Похилюк


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Общественная палата Новосибирской области новый состав

Кто ещё сможет отменять выборы в Новосибирской области?

Депутаты Заксобрания избрали треть нового состава областной общественной палаты.
Читать статью >>
На бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор

На бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор

Компания уже выпускает продукцию и готова расширять производство.
Читать статью >>
Виталий Новоселов - зампред комитета по госполитике Заксобрания Новосибирской области

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

Их количество выросло до четырёх человек.
Читать статью >>
КПРФ на выборы губернатора Новосибирской области

Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

Редакция выяснила, чьи кандидатуры сейчас обсуждаются в партии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области вырос спрос на готовый бизнес

25/04/2023, 19:37

Глава Центрального округа не признал вину в деле о демонтаже стелы

25/04/2023, 17:58

S7 Airlines переводит рейсы в новый терминал Толмачево

25/04/2023, 17:21

Кто ещё сможет отменять выборы в Новосибирской области?

25/04/2023, 16:55
Популярное

Приставы незаконно удерживали деньги с инвалида

25/04/2023, 17:00

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09
Новости компаний

На что россияне берут кредиты

25/04/2023, 14:12

«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

25/04/2023, 12:25

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

25/04/2023, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска