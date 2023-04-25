С 24 апреля ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому. Мнение экспертов

С 24 апреля Банк России ввел единые правила для микрофинансовых организаций по проверке данных, предоставленных клиентом. Это должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным.

— Для решения проблемы кибермошенничества с онлайн-займами Банк России ввел параметры проверки личности заемщика. В списке возможных — десять проверок, провести нужно минимум три-пять, — уточнил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В частности, рекомендуется убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он (а не мошенники) использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

Новые правила проверки и МФО

Редакция InfoPro54 решила выяснить у участников рынка, каким образом новые правила отразятся на работе организаций и скажутся ли они на сроках выдачи кредитов.

По словам генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, часть способов идентификации заемщиков из новой редакции Базового стандарта уже были прописаны в рекомендациях Банка России (Информационное письмо ЦБ от 28.12.2018 № ИН-06-59/79). Однако их выполнение не было строго регламентировано, потому не все МФО следовали им в работе. Новая редакция закрепляет правила проверки клиентов, тем самым защищая от кредитного мошенничества как кредиторов, так и заемщиков.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков подтвердил, что крупные игроки с высоким уровнем автоматизации и цифровизации в скоринге уже давно и успешно применяют предложенные Банком России способы проверки заемщика.

— Качественный скоринг позволяет избежать риска невозврата средств высокорисковыми клиентами. Наша собственная система оценки заемщика постоянно обогащается новыми данными, способами и методами — и для нас существенных изменений не произойдет, скорее, мы просто выполним предусмотренную законом формальность, — отметил он.

При этом, по его словам, в большей степени нововведение коснется небольших кредитных организаций, которым предстоит значительно изменить внутренние процессы, а это потребует от них существенных финансовых затрат, к которым многие компании будут попросту не готовы, а значит, испытают сложности или вовсе покинут рынок.

В МФК «Лайм-Займ» тоже отмечают, что на работе крупных МФО новые правила проверки личности заемщика отразятся незначительно. Многие из них уже применяли ряд данных проверок в том или ином виде.

— Теперь их будут использовать все МФО в едином регламентированном виде, и это улучшит отрасль микрофинансов и сделает получение онлайн-микрозаймов безопаснее, — добавил руководитель департамента андеррайтинга и верификации клиентов МФК «Лайм-Займ» Александр Похилюк.

Компания «Ваш инвестор» работает в основном в классическом формате (офлайн-модель) и находится на этапе разработки онлайн-модели.

— Наша работала делится на две части. Офлайн модель — здесь у нас уже все и так было реализовано, поэтому на нас новые правила не окажут никакого влияния. А онлайн-заем у нас на этапе разработки, и мы изначально заложили туда все правила, фактически он будет запускаться с новыми вводными, — пояснила коммерческий директор компании Евгения Дворникова.

Увеличатся ли сроки выдачи?

Микрокредиты продолжают оставаться популярным финансовым продуктом среди россиян. По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), в феврале 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в Новосибирской области составил 9,1 тысячи рублей. За прошедший месяц данный показатель снизился на 3,7% (в январе 2023 года — 9,4 тысячи рублей).

Популярность онлайн-кредитов растет, увеличивается и количество жалоб на кибермошенничество. Иногда люди узнают о том, что на их имя оформлен заем, когда выплата уже просрочена и информация о просрочке появилась в кредитной истории.

Все опрошенные редакцией эксперты уверены, что нововведения позволят предотвратить случаи, когда мошенники получают онлайн-займы на чужие персональные данные.

Но при этом новое ужесточение в правилах проверки клиентов не должно сказаться на сроках выдачи кредитов, так как большинство из них МФО проводятся автоматически, процесс качественной проверки уже давно отработан.

Для заемщика процедура получения онлайн-займа не станет сложнее.

При этом эксперты утверждают, что в целом все принятые в последнее время изменения в первую очередь обезопасят клиента.

— Только так мы можем минимизировать количество мошенничеств и улучшить качество получения займов, — подтверждает Евгения Дворникова.

Александр Похилюк тоже подчеркнул, что для добросовестных заемщиков новые правила не станут преградой для получения кредита.

— Новые правила усложнят жизнь кибермошенникам, поскольку они направлены на более тщательную проверку личности заемщика и будут соблюдаться всеми представителями сектора МФО, — добавил он.

Напомним, соблюдение стандарта микрофинансовыми организациями будут контролировать саморегулируемые организации (СРО), а Банк России в свою очередь проконтролирует СРО.