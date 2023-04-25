Илья Сухарев: В 2025 году супермаркеты вновь начнут захватывать рынок ритейла

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг» — о трендах рынка ритейла в настоящем и будущем:

— Наблюдая за тем, что сейчас происходит в ритейле, можно с полной уверенностью говорить о том, что эта отрасль постоянно растет и хорошо просчитывается на перспективу 10-15 лет. Тренды в ритейле можно сравнить с такими вещами, как спорт. Например, если вы играете в большой теннис, то вы, как правило, уже знаете, куда именно полетит мяч, когда противник замахивается ракеткой. Если ты понимаешь, как устроена розничная торговля, то понимаешь, куда нужно двигаться, чтобы оказаться в тренде.

На мой взгляд, сегодня в ритейле четко сформировались два подхода:

можно продавать много, но при этом не ориентироваться на качество;

можно ориентироваться на определенную нишу, но при этом качество ставить как приоритет.

Я не говорю, что эти подходы единственно верные, но они основные.

Еще один параметр торговли, который можно наложить на эти два подхода, — это то, что ты продаешь. Это может быть то, что продает весь остальной рынок, а может быть что-то уникальное. Но уникальное также разбивается на несколько типов. Временно уникальный товар — то, есть до того момента, как конкуренты также начали его продавать, или ты продаешь в принципе уникальный товар. Рынок сейчас состоит из таких миксов.

Теперь давайте возьмем отправную точку для наших рассуждений, например 2022 год. Что за тренд был в торговле тогда? Офлайн-дискаунтеры! Этот тренд был актуален для ритейла по все стране. По моему мнению, это говорит о превалировании подхода «продавать больше, не ориентируясь на качество». Этот тренд сохраняется, и в ближайшее время мы увидим, как все вокруг заполонят дискаунтеры.

Однако обратной стороной распространения дискаунтеров является создание магазинов-специалитетов, и причин их появления достаточно много. Например, у производителей нет возможности поставить в ассортимент дискаунтеров свою широкую линейку, так как в ассортименте дискаунтеров очень ограничено количество наименований. Поэтому и появляются специалитеты, которые продают, к примеру, исключительно мясо. Но это нишевые точки торговли, предлагающие качественную продукцию.

Что будет происходить дальше?

Происходить будет следующее. Владельцы дискаунтеров, глядя на то, что рядом с ними появляются нишевые магазины, начинают задумываться: а почему этот маленький магазинчик продает своей продукции в 10 раз больше, чем мы? И будут зазывать его к себе на площадку. Затем они также посмотрят на специалитеты кондитерских изделий и т.д. Думаю, что постепенно мы увидим, как на пике развития дискаунтеры начнут превращаться в супермаркеты. На мой взгляд, этот тренд мы будет наблюдать в 2025-2030 годах. Супермаркеты вновь начнут захватывать рынок.

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг», 20 лет в ритейле, менеджменте и IT.

По материалам выступления на конференции «БКМ 3.0: Рабочие инструменты продвижения 2023 от А до Я».