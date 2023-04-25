Кто ещё сможет отменять выборы в Новосибирской области?

В ходе сессии Заксобрания депутаты рейтинговым голосованием избрали треть нового состава общественной палаты Новосибирской области в количестве 25 человек из 35 претендентов.

— Процедура формирования нового состава общественной палаты началась с 13 марта 2023 года, — сообщил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — До 11 апреля в Заксобрание были внесены предложения по 36 кандидатам. На одного кандидата документы были отозваны в связи с семейными обстоятельствами. Таким образом, в соответствии с регламентом Заксобрания, по итогам проведения заседания конкурсной комиссии, был сформирован список из 35 кандидатов для внесение на рассмотрение сессии. Согласно закону об общественной палате, нам необходимо утвердить 25 её членов.

Что касается персоналий, то среди вошедших в новый состав палаты, как и в составе предыдущем, большинство вряд ли известны широкой общественности. Среди тех кто знакомы можно, назвать, к примеру, спортсмена, руководителя областной Федерации бокса Михаила Алояна, председателя реготделения «Российского союза налогоплательщиков» Александра Лубенца, руководителя Ассоциации строительных организаций Максима Федорченко.

Напомним, что деятельность областной общественной палаты обычно широкое освещение получает в связи с рядом резонансных событий политического толка. Например, члены палаты активно наблюдают за ходом выборов во время избирательных кампаний. Наиболее громкий пример – это инициатива текущего года по отмене прямых выборов глав муниципалитетов – Новосибирска и Кольцово.

По информации Заксобрания Новосибирской области, общественная палата состоит из 75 членов, треть списка которых формируется по представлению Законодательного собрания региона. Согласно закону, общественная палата избирается каждые три года и обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, с органами государственной власти региона и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о кадровых изменениях внутри одного из комитетов Заксобрания.