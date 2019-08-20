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С 28 августа новосибирцы могут проголосовать на выборах мэра досрочно

Эта возможность предоставляется избирателям, которые 8 сентября 2019 года, по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства.
  • 20/08/2019, 18:45
С 28 августа новосибирцы могут проголосовать на выборах мэра досрочно

С 28 августа по 7 сентября 2019 года участковыми избирательными комиссиями будет организовано досрочное голосование, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателю, который в день голосования, то есть 8 сентября 2019 года, по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

Досрочное голосование будет проводиться в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, а в выходные с 10.00 до 14.00.

В мэрии напомнили, что избирателю, голосующему досрочно, необходимо подать в участковую избирательную комиссию, где он включен в список избирателей по месту своего жительства, заявление, в котором указывается причина досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается в специальный непрозрачный конверт вне места для тайного голосования, который заклеивается, при этом на месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются печатью УИК.

Фото: редакции

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