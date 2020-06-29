С 4 по 12 июля — дни ŠKODA RAPID в «Автомир Богемия Новосибирск»

Он же — самый компактный и самый доступный. Но «компактный» не значит «маленький», а «доступный» не значит «бюджетный». Главное достоинство нового RAPID — в балансе качеств, важных для семейных покупателей, наиболее требовательных наших клиентов.

Вы уже успели оценить все его достоинства в уникальной онлайн-презентации, которая проходила в мае. Пришло время оценить их воочию.

«Автомир Богемия Новосибирск» с 4 по 12 июля приглашает Вас в дилерский центр на ул. Энергетиков, 4а, чтобы познакомить с ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМ ŠKODA RAPID на индивидуальном тест-драйве, соблюдая все нормы согласно требованиям COVID-19. А после тест-драйва участников ждет приятный сюрприз.

Записаться на тест-драйв Вы можете уже сейчас по телефону

+7 (383) 312-07-20

Фото предоставлено ООО «Автомир Богемия Новосибирск»