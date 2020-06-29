В АО «РЭС» зафиксировали рост доли электронных заявок на подключение

В июне специалисты АО «РЭС» подвели первые итоги деятельности по технологическому присоединению в условиях ограничений, действующих на территории Новосибирской области последние несколько месяцев. Для удобства клиентов и обеспечения их безопасности компанией предложен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих направить соответствующие документы и получить интересующие сведения без посещения офиса.

С момента перехода на дистанционное обслуживание клиентов в компанию поступило около 3500 обращений, из них порядка 1000 касались первичного подключения к электросетям. Всего с начала этого года специалисты обработали почти 9 тысяч заявок.

При этом во время самоизоляции потребители активно использовали онлайн сервисы компании – количество электронных заявок в период действия ограничений увеличилось практически в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля достигла 78%.

В целом, по итогам 5 месяцев 2020 года АО «РЭС» заключено 1719 договоров на технологическое присоединение и исполнено 1486 договоров.

Также продолжается выполнение мероприятий по ключевым объектам, на технологическое присоединение которых были поданы заявки или заключены договоры в предыдущие периоды. Среди них можно выделить:

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, АО «РЭС» не только продолжает оперативную деятельность по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, но и активно решает задачи по повышению доступности и сокращению сроков получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. При этом, как показала практика последних месяцев, заочная форма взаимодействия энергетиков с клиентами подтверждает свою эффективность и не уступает очному формату общения.

Фото предоставлено пресс-службой компании