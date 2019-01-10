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В Искитимском районе Новосибирской области зарегистрировано землетрясение

  • 10/01/2019, 10:44
Оно носило техногенный характер.

9 января в 18:01 на территории Искитимского района Новосибирской области в 16 км северо-восточнее г. Искитим было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным Алтае — Саянской сейсмостанции данное сейсмособытие было квалифицировано как техногенное землетрясение, вызванное, вероятнее всего,  обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород.

В населенных пунктах Искитимского района жертв  и разрушений нет.  Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Аналогичное событие было зафиксировано в том же самом месте с теми же координатами и характеристиками 1 июля 2018 года.

Фото: asgsr.ru

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