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Февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

  • 08/02/2023, 14:50
Автор:
самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске
В топ-3 вошли вакансии с зарплатой от 120 до 160 тыс. рублей.

Первое место по праву принадлежит производителю работ. Работодатель готов платить до 160 тысяч рублей за организацию строительных работ, расстановку персонала по участкам, заказ спецтехники и ведение отчетности, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Работа.ру».

— Кандидат должен иметь строительное образование не ниже среднего и опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Вакансия подразумевает вахтовый метод работы, — отметили в сервисе.

Второе место занял картограф в центре беспилотных технологий с зарплатой до 150 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит создание топографических планов на основе аэросъемки и работа в специальных картографических программах.

И замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий столицы Сибири в феврале руководитель отдела трейд-маркетинга, в обязанности которого входят планирование бюджета, управление отделом, проведение мероприятий, связанных с торговым маркетингом, анализ рынка и конкурентов, а также проведение тендеров на производство наружной рекламы и оформление торговых точек. Работодатель готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц.

Соискателю необходимо иметь высшее экономическое или маркетинговое образование, уметь планировать бюджет, управлять командой и работать с большим количеством информации. Также очень важен опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет.

Ранее редакция сообщала, что на каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassannj

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : рейтинг работа вакансии бизнес


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