Февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

Первое место по праву принадлежит производителю работ. Работодатель готов платить до 160 тысяч рублей за организацию строительных работ, расстановку персонала по участкам, заказ спецтехники и ведение отчетности, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Работа.ру».

— Кандидат должен иметь строительное образование не ниже среднего и опыт работы на аналогичной должности от 1 года. Вакансия подразумевает вахтовый метод работы, — отметили в сервисе.

Второе место занял картограф в центре беспилотных технологий с зарплатой до 150 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит создание топографических планов на основе аэросъемки и работа в специальных картографических программах.

И замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий столицы Сибири в феврале руководитель отдела трейд-маркетинга, в обязанности которого входят планирование бюджета, управление отделом, проведение мероприятий, связанных с торговым маркетингом, анализ рынка и конкурентов, а также проведение тендеров на производство наружной рекламы и оформление торговых точек. Работодатель готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц.

Соискателю необходимо иметь высшее экономическое или маркетинговое образование, уметь планировать бюджет, управлять командой и работать с большим количеством информации. Также очень важен опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет.

Ранее редакция сообщала, что на каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassannj