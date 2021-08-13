В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

За 2 месяца собраны более 30 тысяч подписей жителей только левого берега Новосибирска и нескольких сельских районов Новосибирской области под требованием к будущему созыву Государственной Думы отменить пенсионную реформу, начатую в 2018 году.

Как рассказал в ходе пресс-конференции один из основных инициаторов сбора подписей, депутат Роман Яковлев, реформа имеет обратную силу — новый созыв Госдумы может отменить ее так же легко, как предыдущий принял.

— Юридические основания для отмены повышения пенсионного возраста имеются, — говорит политик. — Как закон принимался, таким же образом он может быть отменен и направлен вспять.

Роман Яковлев рассказывает, что инициатива об отмене пенсионной реформы нашла положительный отклик у жителей как Новосибирска, так и сельской местности.

— Хочу отдельно сказать по сельским территориям: люди, которые отдали своей работе годы жизни, не могут выйти на заслуженный отдых, — говорит депутат. — И даже те, кто выходит, получают такие пенсии, которые не позволяют достойно проживать на территории сельской местности. По оценкам экспертов, в Новосибирской области около 17 тысяч человек ежегодно не могут выйти на пенсию, а это почти равно населению Каргатского района.

Однако возможному пересмотру пенсионной реформы рады не все. По словам Романа Яковлева, при сборе подписей ему и его сторонникам довелось столкнуться и с откровенными провокациями. Листовки инициативной группы с призывом подписаться, размещенные на информационных досках около или возле подъездов жилых домов, неизвестные снимали и переклеивали на двери подъездов и квартир, на стены домов, фотографируя их на новом месте, а затем выкладывали подобные фото в соцсетях с целью вызвать недовольство граждан.

— Сбор подписей вызывает волну раздражения у наших политических оппонентов, — сообщает депутат. — С начала сбора уже был ряд таких громких провокаций. Нашими листовками заклеивали двери подъездов, таблички с номерами домов. Блокировался сайт, где люди могли оставить свою подпись. Сегодня, вопреки всем сложностям, провокационной составляющей, люди нас поддерживают. Сбор подписей продолжится, несмотря на провокации и дезинформацию, которую пытаются донести до новосибирцев.

Также на пресс-конференции Роман Яковлев, являющийся депутатом Заксобрания, высказал свое мнение о необходимости повышения уровня жизни населения всего региона.

— Необходимо ввести базовый доход для жителей Сибирского федерального округа от продажи нефти и газа, добываемых в нашей стране. Благодаря чему сибирские регионы и непосредственно Новосибирская область станут более привлекательными для переезда и проживания.

В настоящее время сбор подписей продолжается во всех населенных пунктах региона посредством поквартирных обходов, с помощью мобильных пунктов, на массовых мероприятиях (в соответствии с рекомендациями, выданными ЦИК РФ и Роспотребнадзором). Желающие присоединиться к инициативе могут получить справочную информацию по телефону 8 (383) 375-31-04.