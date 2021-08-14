Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

— Упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц заработал с 21 мая. Но фактически, у нас в программу вошел только один банк — ВТБ. Кроме того, пока он предоставляет информацию по узкому кругу вопросов. В частности, о суммах, которые фзилица зачисли на свои инвестиционные счета. Предоставлено более 150 сведений по 2020 году, — пояснил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он пояснил, что большая часть физлиц уже отразили эту информацию в своей налоговой декларации 3-НДФЛ и подал заявления на вычеты. В полной мере этот закон заработает с 2022 года.

Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками/брокерами) будут переданы соответствующие сведения, уточняется на сайте ведомства.

По статистике УФНС Новосибирской области, при проведении декларационной кампании по итогам 2019 года, количество новосибирцев с доходами от 1 до 10 млн рублей выросло с 21 тысячи (по итогам кампании 2018 года) до 25 тысяч человек. С доходом более 1 млрд — с 4 до 13 человек. В совокупности по декларациям и справкам 2НДФЛ, которые поступили от работодателей, в информационных ресурсах налоговых органов содержатся сведения о физлицах получивших в 2019 году доход от 10 до 100 млн рублей — это 2608 человек. Рост, по сравнению с 2018 годом, составил 188%. С суммой дохода от 100 млн до 1 млрд — 304 человека (рост 2,5 раза), свыше 1 млрд — 28 человек (рост в 7 раз).

В структуре доходов треть деклараций за 2019 год приходится на ИП, 27% — на доходы от операций с ценными бумагами, 16% — на доходы от реализации имущества, 10% — на доходы, полученные за пределами России.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, на начало июня 2021 года жители региона открыли 48 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По этому показателю Новосибирская область занимает 13-е место в рейтинге российских регионов. По сравнению с началом года число ИСС возросло почти в 1,5 раза. В целом по Сибирскому федеральному округу на 1 июня 2020 года было открыто 289 тыс. ИИС. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 40 %.