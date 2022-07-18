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С июля 2022 года Правительство РФ изменило размер оплаты за технологическое присоединение к электросетям

  • 18/07/2022, 10:34
1 июля 2022 года вступили в силу изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1178 от 30.06.2022.

На территории региона данные изменения закреплены Приказами Департамента по тарифам Новосибирской области № 124-ЭЭ  и № 124/1-ЭЭ от 01.07.2022. новости бизнеса

Согласно этим нормативным документам:

  • отменена действующая ранее льготная ставка на осуществление технологического присоединения с мощностью до 15 кВт в размере 550 рублей;
  • для физических лиц установлена минимальная ставка не менее 3000 рублей за 1 кВт запрашиваемой мощности (до 15 кВт включительно, с учетом ограничений, установленных Постановлением № 1178 от 30.06.2022);
  • для заявителей с мощностью до 150 кВт в состав платы за технологическое присоединение включается 50 % инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства (с учетом ограничений, установленных Постановлением № 1178 от 30.06.2022);
  • отменена беспроцентная рассрочка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с мощностью до 150 кВт, теперь при использовании рассрочки платежа за технологическое присоединение заявителем выплачиваются проценты.

При этом предусмотрены льготные категории заявителей, минимальная ставка для которых установлена в размере 1000 рублей за 1 кВт мощности. К ним относятся такие социально незащищённые слои населения, как инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны войны/боевых действий и другие.

Обращаем внимание потребителей, что АО «РЭС» не устанавливает стоимость технологического присоединения к электросетям, а применяет тарифы в соответствии с действующим законодательством и Приказами Департамента по тарифам Новосибирской области.

Стоит отметить, что изменение тарифа обусловлено объективными причинами. По оценкам Министра энергетики России Н. Шульгинова, фактическая стоимость осуществления технологического присоединения составляет от 10 000 до 17 000 руб./кВт, а при льготном техприсоединении, действовавшем ранее, — 36 руб./кВт (из расчета 550 руб. за 15 кВт мощности). Таким образом, на строительство электросетевой инфраструктуры для подключения одного льготника энергокомпании тратили в сотни раз больше, чем оплачивал заявитель. И даже установленная с 1 июля ставка далеко не полностью покрывает затраты энергетиков.

Кроме того, некоторые недобросовестные граждане злоупотребляли возможностями льготного техприсоединения, заявляя избыточную мощность «про запас» и фактически не используя ее. А сетевые компании были вынуждены тратить средства на дополнительное строительство электросетей и их последующее содержание и обслуживание, чтобы обеспечить заявленную мощность.

В целом, изменения, внесенные в части технологического присоединения, призваны упорядочить загруженность электросетей в регионах и оптимизировать денежные потоки, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию электросетей, что, в свою очередь, позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

Остается напомнить, что все вопросы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям, потребители Новосибирской области могут задать с помощью онлайн-помощника на главной странице сайта АО «РЭС» www.eseti.ru или по единой бесплатной линии 8-800-234-56-70, где предусмотрена возможность оставить свое сообщение на автоответчике. Для получения личной консультации в Центре и пунктах обслуживания посетителям необходимо предварительно записаться на прием.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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