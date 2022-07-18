Рекламодателям

ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов

  • 18/07/2022, 10:51
ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета. Онлайн-заявки на вычет в интернет-банке оформили более 43 тыс. пользователей, уже почти 20 тыс. человек получили возврат.

Средний срок с момента оформления онлайн-заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре для клиентов ВТБ составляет 35 дней, тогда как в офлайн-формате он может Новости бизнеса достигать 4 месяцев. В среднем клиентам вернулось порядка 50 тысяч рублей налога.

«Цифровое оформление налоговых вычетов – одна из самых популярных госуслуг, доступных в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет ипотечным заемщикам удобно и быстро подать заявку в ФНС и вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов. В среднем получение этой услуги через ВТБ занимает в три раза меньше времени, чем через налоговую службу. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей», — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» банка ВТБ.

ВТБ запустил оформление имущественного вычета через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тыс. пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. С начала этого года услугой воспользовались около 40 тыс. клиентов ВТБ.

Чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, клиенту ВТБ достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направит сведения в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета. Вся процедура проходит дистанционно – клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы.

Фото предоставлено пресс-службой банка

610

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : налоговый вычет ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Проектную документацию по програнпереходу «Ташанта» планируют разработать до конца 2023 года

18/07/2022, 14:32

Новосибирские пчеловоды написали коллективную жалобу в прокуратуру

18/07/2022, 14:09

«НЗХК» реализовал экологический проект стоимостью около 1 млрд рублей

18/07/2022, 13:37

Отвечать за слова одного чиновника мэр «подписал» весь обком КПРФ

18/07/2022, 13:00
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новости компаний

О переводе российской экономики «в цифру» поговорим в номинации «Цифровая Сибирь» от генерального партнёра проекта ПАО «Ростелеком»

18/07/2022, 15:06

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

18/07/2022, 14:50

СПК увеличит скорость упаковки мяса, фарша и котлет

18/07/2022, 13:40

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска