Рынок недвижимости Новосибирска. Как меняются цены и спрос?

На вторичке начинается период волатильности

Эксперты аналитического центра компании «Жилфонд» констатировал, что в июне в Новосибирске произошел резкий рост количества квартир, выставленных на продажу.

— Число активных предложений на сайте «Домклик» увеличилось к концу июня этого года на 53 % по сравнению с концом февраля 2022 года и на 8,2 % — по сравнению с концом мая текущего года, — поделилась наблюдениями брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Ольга Прушковская. — Спрос сейчас начинает концентрироваться вокруг качественных квартир в готовых домах. Люди выбирают варианты по принципу «купил, зашёл и живёшь». Инвестировать в объект, который будет готов через год или два, желающих очень мало.

При этом в «Жилфонде» отмечают, что цена предложения на вторичное жильё в регионе снизилась. В июне 2022 года стоимость квартир на вторичке была меньше на 3,9 % по сравнению с маем текущего года.

— В июне медианная цена сделки в Новосибирске составила 98 015 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость «квадрата» в 1-комнатных квартирах достигала 104 444 рублей, в 2-комнатных — 89 056 рублей, в 3-коматных — 90 322 рублей, — констатируют в компании.

Самые низкие цены на вторичное жильё зафиксированы в Первомайском и Кировском районах. Самые высокие — в Заельцовском, Центральном и Советском.

По данным агентства недвижимости «Квадротека», в июне средневзвешенная цена предложения квартир на вторичном рынке недвижимости Новосибирска снизилась еще больше — на 7%. Средняя стоимость квадратного метра составила 92,8 тысяч рублей. После майской стагнации цены вторичного рынка откатились к январскому уровню.

— Стагнация цен и заметное падение количества сделок на вторичном рынке недвижимости Новосибирска произошло еще в мае, — комментирует ситуацию руководитель отдела маркетинга агентства «Квадротека» Александр Астахов. — С откатом средневзвешенных цен предложения до уровня начала года, до 92,88 тысяч рублей за квадратный метр, начинается период волатильности на вторичном рынке.

Средневзвешенная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Новосибирска в сегменте многоквартирных домов, по версии «Квадротеки» в июне составила:

в среднем по рынку — 92,77 тыс.руб /м² (в мае — 100,41)

1-комнатные — 95,39 тыс.руб /м² (в мае — 106,2)

2-комнатные — 89,79 тыс.руб /м² (в мае — 96,25)

3-комнатные — 91,17 тыс.руб /м² (в мае — 95,06)

Руководитель агентства RID Analytics Елена Ермолаева Елена Ермолаева, напротив, отмечает, что цены на жилье продолжают расти. В июне они прибавили еще 1,2%, и средняя цена на вторичном рынке в Новосибирске составила 101,6 тыс. руб. за 1 кв.м. Прирост цен к декабрю 2021 года — 11%.

Новостройки. Спрос снизился, но не критично

По наблюдению Елены Ермолаевой, на первичном рынке средняя цена по итогам июня достигла 125 тыс. руб., прирост цены за месяц составил 0,4%. К декабрю прошлого года — 13%.

По ее словам, несмотря на высокую инфляцию и признаки экономического кризиса, цены на жилье не снижаются — в основном, по причине низкой ипотечной ставки. Так, в мае 2022 года средняя ставка по ипотеке на первичном рынке Новосибирской области составила 5,78%, это минимальные уровни ковидного периода.

По мнению Александра Астахова, сейчас рынок ищет баланс между ценами на первичном и вторичном сегментах рынка недвижимости.

— На активность покупателей и продавцов сильное влияние будет оказывать динамика цен и сделок первичного рынка, который сейчас заметно стимулируется субсидированными ставками по ипотеке, — комментирует Александр Астахов.

Напомним, по данным Росреестра, в первом квартале 2022 года новосибирцы заключили более 200 тыс сделок с недвижимостью.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области более 900 гектаров земли, которую можно застраивать жильем.