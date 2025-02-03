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С «Кудряшовского» свинокомплекса требуют 3 млрд за порчу земли под Новосибирском

  • 03/02/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
С «Кудряшовского» свинокомплекса требуют 3 млрд за порчу земли под Новосибирском
Дело рассматривает Новосибирский районный суд

В Новосибирском районном суде началось рассмотрение нового иска Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры к АО «Кудряшовское». Истец требует взыскать с ответчика почти 3 миллиарда рублей в пользу администрации Колыванского района Новосибирской области. Эти деньги пойдут на возмещение ущерба, нанесённого почвам и водному объекту — реке Амба.

В 2022 году  Росприроднадзор провел внеплановые проверки АО «Кудряшовское». Были осмотрены: участок водоохраной зоны и акватории р. Амба, водоема, расположенного в углублении рельефа севернее р. Амба в границах земельного участка; земельный участок сельскохозяйственного назначения.

— В соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости собственником земельных участков является АО «Кудряшовское». Управлением Росприроднадзора рассчитан размер вреда, причиненного: почве в размере 1 780 306 772, 4 рублей; водному объекту в размере 1 134 876 374 рублей, — говорится в сообщении суда.

Ведомство направило в адрес организации претензии о возмещении ущерба, нанесённого окружающей среде. Однако ущерб не был компенсирован.

В ходе судебного заседания стороны представили дополнительные документы. На обсуждение был вынесен вопрос об экологической экспертизе. Слушание дела отложили на 25 февраля 2025 года.

Напомним, в ноябре Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор экс- директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Он признан виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений. По версии следствия, это произошло из-за неправомерного обращения с отходами свинокомплекса. В результате государству был причинен ущерб на 3 млн рублей. Он был возмещен в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела. В прокуратуре области заявили, что намерены подать иски о взыскании ущерба в размере 3 млрд рублей за вред, нанесенный природе, в порядке гражданского судопроизводства

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директору «Кудряшовского» свинокомплекса вынесли приговор за повреждение леса. Ранее в отношении него было прекращено уголовное дело с ущербом 3 млрд рублей.

Источник фото: Freepik / Автор — jcomp

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Рубрики : ЦУР Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ущерб суд свинокомплекс


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