График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске

Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет новосибирцы получат раньше запланированного, вместо 8 февраля деньги поступят на счет молодых родителей 7 числа, так как привычный срок этой выплаты придется на субботу. Даты остальных перечислений уточнили в отделении СФР по Новосибирской области.

— Основной поток перечислений по линии соцфонда произойдет в понедельник, 3 февраля. В этот день жители области получат единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет. Помимо этого, в это день на счета поступят ежемесячные выплаты на ребенка для военнослужащих по призыву ( в том числе мобилизованным) и пособи. На ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей, — рассказали в отделении СФР Новосибирской области VN.ru.

5 февраля соцфонд выплатит жителям Новосибирской области ежемесячные выплаты из средств маткапитала, 7 февраля придет черед работающих родителей получить деньги по уходу за малышом до 1,5 лет. 11 февраля начнут выплачивать пенсии первого потока, а 21 — второго.

Ранее редакция сообщала о том, что выплаты по беременности и родам повысились в Новосибирской области.