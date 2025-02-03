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Андрей Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области

  • 03/02/2025, 18:45
Автор: Юлия Данилова
Андрей Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области
На минувшей неделе он сдал депутатский мандат

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о назначении Андрея Панферова на должность исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области. Эта должность вакантна с сентября после скоропостижного ухода из жизни Николая Мамулата, который ранее занимал эту должность.

Панферов вступил в должность с 3 февраля и будет работать в статусе и.о. до официального назначения на должность уполномоченного в аппарате федерального бизнес-омбудсмена. Напомним, эта должность вакантна с лета 2024 года.

Андрей Панферов сдал мандат депутата регионального парламента после того, как неожиданно для себя был выдвинут на должность уполномоченного по правам предпринимателей  Общественной палатой Новосибирской области. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в декабрьской сессии. На сессии в январе 2025 года была ликвидирована должность первого вице-спикера регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что депутатам новосибирского парламента предложили поименно выбирать спикера

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : депутат бизнес-омбудсмен Андрей Панферов


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