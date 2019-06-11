С начала года объем экспорта региона составил свыше 510 млн долларов США

10–11 июня в Новосибирске на профильной конференции обсуждались перспективы развития экспортоориентированных компаний в страны Евразийского экономического союза. Вместе с экспертами предприниматели обсуждают аспекты выстраивания доверительных деловых отношений и имеют возможность заключить контракты с представителями ЕАЭС, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

― Приоритетным направлением экспорта в нашем регионе остается несырьевой неэнергетический экспорт, в особенности высокотехнологической инновационной продукции. Вместе с этим развиваются пищевая и перерабатывающая промышленность и экспорт услуг – медицинских и образовательных, ― отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства замминистра Вадим Васильев. ― По объему экспорта Новосибирская область в 1 квартале 2019 года занимает 30-е место в России с долей несырьевых товаров в экспорте – 39,5 %.

По данным АО «Российский экспортный центр», только в 1 квартале 2019 года объем экспорта Новосибирской области составил 0,51 млрд. долларов США. Это на 13,8 % больше, чем за такой же период 2018 года. Отмечается, что в этом велико участие стран Евразийского экономического союза находятся. Это Республика Казахстан, Киргизская республика, Республика Беларусь.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития