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Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ

В открытом письме, поступившем в СМИ, Александр Караськов пишет о рейдерском захвате клиники.
  • 11/06/2019, 17:47
Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ
Академик настаивает на своей невиновности.

Экс-директор Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина), академик РАН Александр Караськов, который  обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), настаивает на своей невиновности и заявляет о рейдерском захвате клиники. Об этом академик пишет в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину.

Он сообщает, что «центр приобретал расходные материалы исключительно по рыночным ценам, а в ряде случаев значительно ниже рыночных, экономя бюджетные средства. Результаты экспертных заключений находятся в центре» и предоставлялись всем проверяющим инстанциям. Несмотря на это, пишет Караськов, в феврале 2019-го был арестован его заместитель Евгений Покушалов, не имеющий отношения к закупочной и финансовой деятельности Центра. Экс-глава клиники Мешалкина также заявляет, что «поводом для возбуждения уголовного дела послужили непроверенные данные из интернета», а «Минздрав РФ не счел нужным проверить положение дел в центре по предполагаемым нарушениям».

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

По мнению Караськова, «цепь вышеуказанных событий свидетельствует о рейдерском захвате центра в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков». Он также пишет, что «новое руководство центра активно меняет руководящий состав и фактически разрушает систему обеспечения клиники расходными материалами». В частности, «устранены поставщики медпрепаратов, которые на протяжении значительного времени обеспечивали устойчивую работу» клиники. Академик заявляет, что это «разрушает деятельность центра, призванного спасать жизни людей». В качестве примера Александр Караськов приводит ситуацию с ФГБУ НИИТО им. Л.Я.Цивьяна, где после многочисленных проверок число операций сократилось с 17 до 1,5 тысяч, а также уволилась большая часть высококлассных специалистов.

ННИИТО пришлось отказаться от части федеральных квот

Академик Александр Караськов обращается к президенту РФ за справедливостью и просит его «защитить профессионалов, которые очень нужны России».

В настоящее время после сердечного приступа Александр Караськов находится в реанимации одной из городских больниц Новосибирска.

Напомним, в прошлом году клиника Мешалкина была включена в программу ФАИП и на ее расширение до 2023 года из федерального бюджета предполагается выделить около 8 млрд рублей. Первый транш в 240 млн рублей должен поступить в 2019 году. О планах по строительству диагностического центра на территории клиники недавно заявила корпорация Ростех.

Замдиректора клиники, сердечно-сосудистый хирург Евгений Покушалов является обвиняемым по делу о хищении более 1 млрд рублей. 3 июня стало известно, что в отношении Александра Караськова (крупного сердечно-сосудистого хирурга) и его супруги, занимавшей пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе, также возбуждено уголовное дело. На майской сессии он сложил с себя полномочия депутата регионального парламента.

Клиника Мешалкина активно сотрудничала с новосибирскими инновационными предприятиями, которые производят продукцию, конкурирующую с зарубежными аналогами как по цене, так и по качеству.

Фото: с сайта НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина

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