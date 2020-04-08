С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 14,7%

В январе – марте 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 96,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составила 45,8 тыс. ДФЭ (перевезено 830,3 тыс. тонн грузов, +12,1%), в том числе: химикаты и сода – 13,8 тыс. ДФЭ (+28,8% к уровню января – марта 2019 года); лесные грузы – 5,6 тыс. (-1,6%); черные металлы – 3,8 тыс. (-5,3%); разные продовольственные товары – 3,8 тыс. (рост в 1,7 раза); строительные грузы – 3 тыс. (+0,4%); нефтепродукты – 2,2 тыс. (рост в 1,5 раза); продукты перемола – 1,8 тыс. (рост в 1,4 раза); остальные и сборные – 1,1 тыс. (-7,6%); хлопок – более 1 тыс. (рост в 2,7 раза); зерно – более 1 тыс. (-21,7%); химические и минеральные удобрения – 842 (-26,1%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД