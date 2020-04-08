Швейные предприятия и предприниматели региона наладили выпуск тканевых масок

Около 40 организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции решили помочь жителям Новосибирской области и обеспечить их многоразовыми тканевыми масками. Среди таких компаний есть как известные новосибирские производства в России и за рубежом, так и те, кто впервые освоил швейное дело, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С наступлением режима самоизоляции в регионе многие предприниматели и крупные компании оптимизировали мощности и начали пошив гигиенических масок в таких непростых условиях. Для многих это возможность сохранить персонал или, наоборот, обучить его новому. Сейчас мы фиксируем около таких 40 организаций, но список ежедневно пополняется, ― заметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Министр также отметил, что защитные маски относятся к средствам индивидуальной защиты из перечня товаров первой необходимости. На организации, занимающиеся пошивом масок (средств индивидуальной защиты), режим «нерабочих дней» не распространяется.

Инициативы организаций Новосибирской области и других регионов страны заметили в Минпромторге России. На сайте федерального ведомства опубликовали «доску почёта», которую регулярно обновляют новыми неравнодушными компаниями.

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