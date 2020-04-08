Новосибирские таксисты сегодня не принимают заказы от двух агрегаторов

Новосибирские таксисты отказываются обслуживать сервисы «Яндекс» и «Ситимобил». Об этом они сообщили в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— 8 апреля будет забастовка водителей с 14:00 до 23:59, — говорится в сообщении. — Водители не будут выполнять заказы агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

При этом от других агрегаторов принимать заявки таксисты продолжат.

— От других заказы будем принимать, от «Яндекса» — нет, — говорит в комментарии Infopro54 один из таксистов Павел Веснин.

По словам собеседника редакции, поводом для забастовки стало сокращение выплат за 35 поездок. Ранее эта сумма составляла 7,2 тысячи рублей, затем сократилась до 5,4 тысячи, в последний раз водители получили 4,9 тысячи рублей. При этом, по словам Веснина, процент выручки, который забирает агрегатор с каждой поездки, остался на прежнем уровне — более 17%. Почему произошло снижение, водители не знают.

— К примеру, пассажир заказывает поездку на 200 рублей, — говорит Веснин. — «Яндекс» вместе с парком снимают с этой суммы 20-22%. Остальное — водителю. Он с этих денег должен заправиться, оплатить связь, если машина арендованная, оплатить аренду. То, что осталось после этих трат, идет непосредственно водителю на личные расходы. А сейчас и так заказов практически нет. Раньше доплата шла за 20 поездок, а теперь за эти поездки даже 3 тысяч нет. Вот и зарабатываем почти 3 тысячи, из которых тысячу отдай за машину, а 600 рублей — за бензин.

Судя по фото с забастовки, которые Веснин предоставил редакции, в акции приняли участие несколько десятков человек. Кто из них продолжит дальше бастовать, а кто выйдет на работу — собеседник издания затрудняется ответить.

Как рассказывает таксист, у других агрегаторов, в частности, компаний «Максим» и «Лидер», процент, который снимает агрегатор и парк, значительно меньше: «Максим» — 10%, «Лидер» — 15%.

Как сообщили в компании «Яндекс» в ответ на запрос Infopro54, начисление процента для водителей — не их прерогатива.

— «Яндекс.Такси» — это информационный сервис, а не служба такси, — сообщают в компании. — У нас нет своих водителей и машин. Сервис работает с парками-партнерами, которые сотрудничают с водителями. 8 апреля сервис в Новосибирске работает в штатном режиме, число водителей не изменилось, по сравнению с предыдущими неделями.

При этом, как сообщают в компании, «Яндекс» периодически предлагает новые программы для стимулирования заработков партнеров сервиса.

— Условия таких программ в каждом городе разные, они могут меняться исходя из рыночной ситуации, — говорит представитель компании Наталья Рожкова. — Сегодня мы наблюдаем значительное изменение структуры поездок. В частности, быстро растет спрос на услуги доставки посылок на базе «Яндекс.Такси», так что планируем инвестировать в развитие и маркетинг этого направления. Со временем оно может стать драйвером заказов такси.

Сервис онлайн-заказа «Яндекс.Такси» основан 26 октября 2011 года. «Яндекс.Такси» доступен в Москве, Минске, Ереване, Тбилиси, Алматы, и других городах. Каждый месяц сервис расширяет географию присутствия и открывается в новых городах.

Фото из группы Яндекс.Такси в ВК