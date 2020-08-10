С начала года погрузка черных металлов в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась на 7%

По оперативной информации, погрузка черных металлов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – июле 2020 года составила 132,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в июле 2020 года в регионе погрузили более 20 тыс. тонн черных металлов, что на 6,6% больше, чем в июле прошлого года. Около 85% погруженного в июле груза отправлено в Восточную Сибирь и Забайкалье, на Дальний Восток и в Якутию.

Фото: pixabay.com, автор- Cock-Robin