За полугодие собственные доходы бюджета сократились на 8,7 млрд рублей

— Вызовы, с которыми столкнулась экономика страны во второй половине 2019 – начале 2020 года под влиянием, прежде всего, внешних факторов, не предоставили нам возможности решать задачи исполнения бюджета за счет увеличения доходной части. Поэтому мы их реализовывали за счет перераспределения расходов бюджета. Общий объем перераспределения составил 4,4 млрд рублей, — сообщил, подводя итоги исполнения регионального бюджета в первом полугодии 2020 года, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.
По доходам за 6 месяцев регион получил почти 79 млрд рублей. При этом общая положительная динамика (111%) доходов была обеспечена увеличением федеральной целевой трансфертной поддержки. Собственные доходы бюджета составили 56,2 млрд — на 5,7% меньше (или на 8,7 млрд рублей), чем в первом полугодием 2019 года. На эту динамику, по словам министра, повлияли три группы факторов. Торможение в ключевых отраслях экономики во второй половине 2019 года (-2 млрд рублей), ухудшение макроэкономической обстановки в 2020 году (-2,9 млрд) и меры господдержки в виде налоговых отсрочек и кредитных каникул для отраслей наиболее пострадавших от COVID-19 (3,7 млрд). В целом это повлияло на все основные доходные источники бюджета области.
— В налоге на прибыль, помимо снижения общей налогооблагаемой базы, наблюдалось увеличение объема возвратов в 1,4 раза. В НДФЛ в 1,4 раза выросло количество имущественных и социальных вычетов, по сравнению с первым полугодием 2019 года. В упрощенной системе налогообложения (УСН) также наблюдается спад налоговой отдачи: в сфере торговли, операциях с недвижимым имуществом, гостиничном бизнесе и общественном питании, — перечислил министр.
За первое полугодие 2020 года недоимка по налогам выросла более чем на 900 млн рублей. При этом по физлицам она сократилась почти на 600 млн рублей — до 1,5 млрд. Рост недоимки дали предприятия и организации. Только по двум налогам — на прибыль и УСН — этот рост составил 1,7 млрд рублей (175%) — всего до 3,5 млрд рублей. Из общей недоимки 3,1 млрд приходятся на Новосибирск (+22.7% к началу года).
По расходам за первое полугодие бюджет области исполнен почти на 80 млрд рублей (+ 11,5 млрд к первому полугодию 2019 года). Региональные проекты профинансированы на 91% от запланированного (план — 8,9 млрд).
— В перечне приоритетных — расходы на 60,6 млрд рублей. Это на 5,7 млрд больше, чем в первом полугодии 2019 года. Напомню, их мы обеспечиваем только собственными и заемными ресурсами. Ключевой рост произошел за счет повышения зарплаты бюджетникам (3,5 млрд), — говорит Голубенко. — По мерам соцподдержки визуально увеличение не произошло. Этому есть объективное объяснение: у нас была приостановлена работа детских оздоровительных лагерей и снизился пассажиропоток в общественном транспорте, включая льготных пассажиров. На 243 млн рублей выросли обязательства по страхованию неработающего населения, на 800 млн — мероприятия дорожного хозяйства, на 661 млн — финансирование заявок сельхозпредприятий.
При этом процент контрактации доведенных лимитов превысил 70%, что, по словам Голубенко, свидетельствует о достаточно эффективном проведении закупочных процедур.
— Характеризуя результаты исполнения областного бюджета, хотел бы еще раз обратить ваше внимание на необходимость предоставления более точных заявок на финансирование, — предупреждает Голубенко. — Сегодня бюджет у нас финансируется за счет заемных источников, которые министерство привлекает ориентируясь на подаваемые вами заявки. Излишние заимствования приводят к излишним расходам на обслуживание госдолга, которые мы могли сэкономить и перераспределить на другие цели.
Он напомнил, что по итогам первого полугодия дефицит областного бюджета составил около 1 млрд рублей. Для его финансирования региону хватило бы переходящих остатков собственных средств, но из-за неопределенной ситуации в экономике и непредсказуемости поступления собственных доходов бюджета во втором квартале в апреле правительство приняло решение о доразмещении облигаций области и дополнительно привлекло на рынке 4,2 млрд рублей. Из них 2,2 млрд в виде бюджетного кредита предоставлены Новосибирску, чтобы снизить нагрузку на бюджет города по обслуживанию муниципального госдолга. В итоге на 1 июля 2020 года госдолг области составил почти 49,5 млрд рублей. Из них почти 30 млрд приходятся на бюджетные кредиты, 19,5 млрд — на государственные ценные бумаги.
— Сегодняшняя тенденция недобора собственных доходов бюджета не позволяет нам ожидать дополнительных ресурсов в виде налоговых доходов, поэтому все решения, направленные на противодействие коронавирусной инфекции во втором полугодии 2020 года, нам придется предпринимать и обеспечивать только за счет перераспределения внутренних расходов, — подчеркнул Виталий Голубенко.
Он также отметил, что в апреле Минфин РФ принял решение о пролонгации бюджетных кредитов на 12,5 млрд рублей (полученных в феврале) и перенес их погашение на август. При этом на федеральном уровне также принято решение о сокращении лимитов на такое кредитование при предоставлении следующих траншей. Так, Новосибирская область при рефинансировании получит не 12,4 млрд, а 8,8 млрд рублей краткосрочного федерального займа.
— Это означает, что при нарастании кассовых разрывов региона мы должны будем кредитоваться за счет коммерческих заимствований и нести расходы на обслуживание долга. Кроме того, область рассчитывает получить поддержку по третьему федеральному траншу по выпадающим доходам бюджета — в октябре по итогам исполнения бюджета региона за три квартала, — добавил министр.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал членам правительства более тщательно подходить к исполнению приоритетных расходов бюджета, а также делать все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть спад в экономике и вернуть налоговую базу хотя бы на уровень 2019 года.
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