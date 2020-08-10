За полугодие собственные доходы бюджета сократились на 8,7 млрд рублей

— В налоге на прибыль, помимо снижения общей налогооблагаемой базы, наблюдалось увеличение объема возвратов в 1,4 раза. В НДФЛ в 1,4 раза выросло количество имущественных и социальных вычетов, по сравнению с первым полугодием 2019 года. В упрощенной системе налогообложения (УСН) также наблюдается спад налоговой отдачи: в сфере торговли, операциях с недвижимым имуществом, гостиничном бизнесе и общественном питании, — перечислил министр.

За первое полугодие 2020 года недоимка по налогам выросла более чем на 900 млн рублей. При этом по физлицам она сократилась почти на 600 млн рублей — до 1,5 млрд. Рост недоимки дали предприятия и организации. Только по двум налогам — на прибыль и УСН — этот рост составил 1,7 млрд рублей (175%) — всего до 3,5 млрд рублей. Из общей недоимки 3,1 млрд приходятся на Новосибирск (+22.7% к началу года).

По расходам за первое полугодие бюджет области исполнен почти на 80 млрд рублей (+ 11,5 млрд к первому полугодию 2019 года). Региональные проекты профинансированы на 91% от запланированного (план — 8,9 млрд).

— В перечне приоритетных — расходы на 60,6 млрд рублей. Это на 5,7 млрд больше, чем в первом полугодии 2019 года. Напомню, их мы обеспечиваем только собственными и заемными ресурсами. Ключевой рост произошел за счет повышения зарплаты бюджетникам (3,5 млрд), — говорит Голубенко. — По мерам соцподдержки визуально увеличение не произошло. Этому есть объективное объяснение: у нас была приостановлена работа детских оздоровительных лагерей и снизился пассажиропоток в общественном транспорте, включая льготных пассажиров. На 243 млн рублей выросли обязательства по страхованию неработающего населения, на 800 млн — мероприятия дорожного хозяйства, на 661 млн — финансирование заявок сельхозпредприятий.

При этом процент контрактации доведенных лимитов превысил 70%, что, по словам Голубенко, свидетельствует о достаточно эффективном проведении закупочных процедур.

— Характеризуя результаты исполнения областного бюджета, хотел бы еще раз обратить ваше внимание на необходимость предоставления более точных заявок на финансирование, — предупреждает Голубенко. — Сегодня бюджет у нас финансируется за счет заемных источников, которые министерство привлекает ориентируясь на подаваемые вами заявки. Излишние заимствования приводят к излишним расходам на обслуживание госдолга, которые мы могли сэкономить и перераспределить на другие цели.

Он напомнил, что по итогам первого полугодия дефицит областного бюджета составил около 1 млрд рублей. Для его финансирования региону хватило бы переходящих остатков собственных средств, но из-за неопределенной ситуации в экономике и непредсказуемости поступления собственных доходов бюджета во втором квартале в апреле правительство приняло решение о доразмещении облигаций области и дополнительно привлекло на рынке 4,2 млрд рублей. Из них 2,2 млрд в виде бюджетного кредита предоставлены Новосибирску, чтобы снизить нагрузку на бюджет города по обслуживанию муниципального госдолга. В итоге на 1 июля 2020 года госдолг области составил почти 49,5 млрд рублей. Из них почти 30 млрд приходятся на бюджетные кредиты, 19,5 млрд — на государственные ценные бумаги.

— Сегодняшняя тенденция недобора собственных доходов бюджета не позволяет нам ожидать дополнительных ресурсов в виде налоговых доходов, поэтому все решения, направленные на противодействие коронавирусной инфекции во втором полугодии 2020 года, нам придется предпринимать и обеспечивать только за счет перераспределения внутренних расходов, — подчеркнул Виталий Голубенко.

Он также отметил, что в апреле Минфин РФ принял решение о пролонгации бюджетных кредитов на 12,5 млрд рублей (полученных в феврале) и перенес их погашение на август. При этом на федеральном уровне также принято решение о сокращении лимитов на такое кредитование при предоставлении следующих траншей. Так, Новосибирская область при рефинансировании получит не 12,4 млрд, а 8,8 млрд рублей краткосрочного федерального займа.

— Это означает, что при нарастании кассовых разрывов региона мы должны будем кредитоваться за счет коммерческих заимствований и нести расходы на обслуживание долга. Кроме того, область рассчитывает получить поддержку по третьему федеральному траншу по выпадающим доходам бюджета — в октябре по итогам исполнения бюджета региона за три квартала, — добавил министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал членам правительства более тщательно подходить к исполнению приоритетных расходов бюджета, а также делать все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть спад в экономике и вернуть налоговую базу хотя бы на уровень 2019 года.

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