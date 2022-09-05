С начала года Сбербанк увеличил розничный кредитный портфель на 5,1%.

Основными драйверами для роста стали кредитные карты (+20%) и ипотечные кредиты (+7,3%).
Кроме того, Сбер в августе зафиксировал максимальный объем выдачи потребительских кредитов с начала этого года.
«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — сказал Царев, уточнив, что сейчас ставка предлагаемых Сбером потребительских кредитов самая низкая за последние десять лет.
«Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). С 15 июля для клиентов банка работает программа рефинансирования ипотечных кредитов — около трети жилищных кредитов мы выдаем в рамках программ господдержки», — добавил он.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :