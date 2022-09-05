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В Новосибирской области горят поля сельхозкультур

  • 05/09/2022, 13:29
Автор:
Лесной пожар, горят поля
Огонь охватывает десятки гектаров.

Несколько десятков гектаров урожая сельхозкультур сгорели только после одного ландшафтного пожара в Новосибирской области. Всего за минувшую неделю зафиксировано 222 случая возгорания травы и мусора, из которых 174 в непосредственной близости от населённых пунктов. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Так, 3 сентября в селе Шипицыно Чистоозерного района произошел пал растительности, рассказывают в управлении. Огонь уничтожил посевы сельскохозяйственных культур на площади 55 гектаров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выявляют виновников ландшафтных пожаров. Только за неделю возбуждено пять дел об административных правонарушениях, одно из них на бердского дачника: при проведении сварочных работ от искр загорелась трава, пламя успело перейти и на соседние участки.

Почему горят поля? В качестве основной причины пожаров специалисты МЧС называют активность человека сжигание мусора, нарушение правил противопожарной безопасности охотниками, рыбаками и дачниками. Помимо полей, по информации ведомства, за минувшую неделю от пожара пострадали и леса общей площадью 165 га.

В большинстве случаев причиной горения стала неосторожность с огнем местного населения: это произошло в Барабинском, Ордынском, Сузунском и Чановском районах, поясняют в МЧС.

Редакция направила запрос в Минсельхоз Новосибирской области с просьбой прокомментировать размер ущерба, который из-за пожаров на полях уже понесли аграрии региона.

новости Сибири

Новосибирские боры ― самые уязвимые для лесных пожаров

Напомним, что ранее территории новосибирских лесов специалисты департамента лесного хозяйства Сибирского федерального округа отмечали как одни из самых уязвимых в противопожарном плане. По их прогнозам, риск сохранялся до осени.

 Если перейдем к сентябрю, когда могут появиться ландшафтные пожары, здесь уже в группе риска могут быть территории, расположенные ближе к Казахстану,  сообщал начальник отдела контроля, охраны и защиты лесов Геннадий Долгушин на пресс-конференции в начале августа.  Но опять же это боры, как более сухие территории.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в Карасукском и Краснозерском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. На остальной территории области в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в Кыштовском районе — 3 класса. Риск возникновения очагов ландшафтных возгораний остается высоким.

В июне в региональном Минсельхозе сообщали, что из-за засухи в области возникли проблемы с заготовкой кормов. В августе ситуацию удалось стабилизировать. Стоит также отметить, что в августе часть хозяйств Алтайского края заявили о существенной потере урожая.

 

Ранее редакция сообщала о привлечении к ответственности руководителя одного из лесхозов области, по вине которого случился пожар с ущербом на десятки миллионов рублей.

 

Фото с сайта ГУ МЧС Новосибирской области

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Рубрики : Общество Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : лесной пожар горят поля


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