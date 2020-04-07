Помощником полномочного представителя назначен Роман Аничин

Распоряжением администрации президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года Роман Аничин назначен на должность помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Он будет осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в округе с региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по реализации государственной политики в отношении российского казачества, а также государственной миграционной политики. Кроме того, Роман Аничин будет курировать вопросы взаимодействия с общественными объединениями военно-патриотической направленности.

Роман Николаевич Аничин родился 8 июля 1964 года в г. Кадиевке Луганской области. Окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. С 2008 по 2014 годы работал в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, занимал должность начальника управления делами. С декабря 2014 года по апрель 2019 года замещал должность главного федерального инспектора в субъектах Дальневосточного федерального округа. С мая 2019 года – начальник управления ГБУ г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр».

Фото: Пресс-служба Магаданской областной Думы