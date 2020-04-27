С начала года в Новосибирске сдано почти 237 тыс кв метров жилья

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, с начала 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 236,940 тыс. кв. метров жилья (225% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года – 105,408 тыс. кв. метров), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что 20 домов (203,744 тыс. кв. метров, 3699 квартир) – доля многоэтажного жилого строительства. Еще два дома (7,437 тыс. кв. метров, 172 квартиры) относятся к малоэтажному жилищному строительству.

— Активнее всего возводятся капитальные жилые дома в Калининском районе (7 домов, 55,132 тыс. кв. метров, 882 квартиры), — уточнили в мэрии.

Из общего объема построенных квартир – 1619 (41,8%) однокомнатных и студий, 1448 (37,4%) двухкомнатных, 702 (18,1%) трехкомнатных и 102 (2,6%) четырехкомнатных и более.

Всего с начала 2020 года выполнено под ключ 1026 квартир, что составляет 27% от общего количества (3871) введенных квартир.

Значительная часть новостроек – 58% – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 30%, кирпичных – 12%.

Что касается индивидуального жилищного строительства, за 2020 год введен 201 дом общей площадью 25,759 тыс. кв. метров.

Кроме того, с начала года принято в эксплуатацию 66 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 90,851 тыс. кв. метров.

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